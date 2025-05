AMD introduceert eerste Zen 4-laptop-cpu's met Ryzen AI-engine en RDNA3-gpu

AMD kondigt zijn eerste laptop-cpu's op basis van Zen 4 aan. De fabrikant komt onder meer met Ryzen 7040-laptopchips. Die processors krijgen een geïntegreerde RDNA3-gpu en een nieuwe Ryzen AI Engine. Het bedrijf toont ook Ryzen 7045-laptop-cpu's met maximaal 16 cores.

AMD noemt zijn Ryzen 7040-laptopprocessors ook wel Phoenix. De fabrikant levert deze chips met zes of acht Zen 4-cores. Deze worden ditmaal op TSMC's 4nm-procedé geproduceerd, in feite een verbeterde versie van TSMC 5nm. De cpu's krijgen daarnaast een nieuwe geïntegreerde gpu met maximaal twaalf compute-units. Deze wordt gebaseerd op de RDNA3-architectuur, net als AMD's Radeon RX 7000-serie desktopvideokaarten. De processors beschikken over 32MB L3-cache en halen boostclocks van maximaal 5,2GHz, afhankelijk van de variant.

AMD voorziet zijn Ryzen 7040-laptopprocessors daarnaast van een nieuwe Ryzen AI Engine, waarvoor de fabrikant gebruikmaakt van technieken van dochterbedrijf Xilinx. Deze fpga is gebaseerd op een XDNA-architectuur en moet de cpu helpen bij het uitvoeren van specifieke AI-rekentaken. De fabrikant spreekt nog niet concreet over de prestaties van de Ryzen AI Engine. Het bedrijf stelt wel dat deze tot vier AI-streams kan verwerken en '20 procent sneller' is dan de Neural Engine in Apples M2-soc, zonder die claim verder toe te lichten.

AMD werkt aan een api waarmee ontwikkelaars daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de XDNA-engine en werkt ook samen met Microsoft om AI-features aan Windows toe te voegen. AMD zegt in de toekomst met nieuwe XDNA-architecturen te komen. De eerste laptops met een Ryzen 7040-processor komen in maart beschikbaar.

Model Cores/Threads Kloksnelheid Gpu Gpu-

kloksnelheid L3-cache Tdp Ryzen 9 7940HS 8C/16T Standaard: 4,0GHz

Boost: 5,2GHz RDNA3,

12 cu's 3,0GHz 32MB 35-54W Ryzen 7 7840HS 8C/16T Standaard: 3,8GHz

Boost: 5,1GHz RDNA3,

12 cu's 2,9GHz 32MB 35-54W Ryzen 5 7640HS 6C/12T Standaard:4,3GHz

Boost: 5,0GHz RDNA3,

8 cu's 2,8GHz 32MB 35-54W

Dragon Range-cpu's met chiplets en maximaal 16 cores

AMD toont ook zijn Dragon Range-processors voor laptops, die beschikbaar komen in de Ryzen 7045-serie. Deze cpu's zijn gebaseerd op AMD's huidige Ryzen 7000-desktopprocessors en worden daarmee geleverd met cpu-chiplets en een i/o-die. Het is voor het eerst dat AMD laptopprocessors met chipletontwerp uitbrengt. De Zen 4-cpu's worden geproduceerd op TSMC's 5nm-procedé, net als hun desktoptegenhangers.

Het topmodel in AMD's Dragon Range-serie betreft de Ryzen 9 7945HX. Deze processor beschikt over 16 cores en 32 threads, net als AMD's Ryzen 9 7950X voor desktops. De fabrikant introduceert ook varianten met 12, 8 en 6 cores. De cpu's beschikken over 32 of 64MB L3-cache, afhankelijk van de hoeveelheid cpu-chiplets in de processor. In de praktijk beschikken de twee Ryzen 9-modellen over 64MB cache, terwijl dat bij de Ryzen 7- en 5-chips 32MB bedraagt.

De fabrikant verlaagt de tdp's van deze laptopprocessors ten opzichte van zijn desktopchips. De vier cpu's krijgen allemaal een tdp van 55W. Onder zware belasting kan die tdp echter hoger uitvallen, tot boven de 75W. Daarmee halen de cpu's ook lagere kloksnelheden, hoewel ze allemaal een boostfrequentie van 5GHz of meer halen. Net als de desktopvarianten krijgen deze Ryzen 7045-cpu's een geïntegreerde Radeon 610M-gpu met twee RDNA2-cu's en maximaal 64MB cache. De Ryzen AI Engine uit AMD's Phoenix-chips ontbreekt echter.

AMD claimt dat de nieuwe Ryzen 7945HX-cpu tot 18 procent sneller is dan de Ryzen 6900GX-laptop-cpu in singlethreadedworkloads. Bij werklasten waarbij verscheidene cores worden gebruikt, loopt dat volgens AMD op tot 78 procent. Dat is niet verrassend, de Ryzen 6900HX had acht cores, waar de Ryzen 9 7945HX er zestien heeft. De eerste laptops met Ryzen 7045-processors verschijnen in februari.

Model Cores/Threads Kloksnelheid Gpu L3-cache Tdp Ryzen 9 7945HX 16C./32T Standaard: 2,5GHz

Boost: 5,4GHz RDNA2,

2 cu's 64MB 55W Ryzen 9 7845HX 12C/24T Standaard: 3,0GHz

Boost: 5,2GHz RDNA2,

2 cu's 64MB 55W Ryzen 7 7745HX 8C/16T Standaard: 3,6GHz

Boost: 5,1GHz RDNA2,

2 cu's 32MB 55W Ryzen 5 7645HX 6C/12T Standaard: 4,0GHz

Boost: 5,0GHz RDNA2,

2 cu's 32MB 55W

Rembrandt en Barcelo: Ryzen 7000-chips op basis van Zen 3

AMD introduceert daarnaast een serie Ryzen 7035-laptopchips. Deze zijn gebaseerd op AMD's Rembrandt-sku's, die het bedrijf al gebruikte voor zijn Ryzen 6000-laptopprocessors. Deze modellen beschikken daarmee over maximaal acht cores en zijn gebaseerd op AMD's oudere Zen 3-architectuur.

AMD stapt hiermee voor zijn volledige laptopline-up over op zijn nieuwe naamgeving voor laptopchips, waarbij het derde cijfer in een productnaam slaat op de gebruikte Zen-architectuur. AMD bracht eerder al Ryzen 7020-laptopchips op basis van Zen 2 uit.

De processormaker komt in deze serie met 35W-varianten met HS-achtervoegsel, naast energiezuinigere modellen in de U-serie. De processors beschikken over iets hogere boostclocks dan hun Ryzen 6000-voorgangers, maar tonen verder grote gelijkenissen met hun voorgangers.

Daarbij introduceert AMD nog nieuwe Ryzen 7030-laptopprocessors, die zijn gebaseerd op de Barcelo-chips. De fabrikant introduceerde Barcelo vorig jaar, maar dat was toen al een refresh van AMD's Cezanne-chips. Deze processors zijn gebaseerd op de Zen 3-architectuur, krijgen een Vega-igpu en worden geproduceerd op 7nm. AMD brengt modellen uit met vier, zes en acht cores.