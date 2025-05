HP introduceert 45"-superwide met 5120x1440 pixels

Op de CES toont HP de E45c G5, de eerste 45"-superwidemonitor met 5120x1440 pixels. Het gekromde scherm heeft dezelfde oppervlakte als twee 24"-schermen naast elkaar. HP liet ook tien andere nieuwe schermen in de G5-serie zien.

De E45c G5 is interessant omdat hij een nieuwe combinatie van resolutie en schermdiagonaal biedt. Er waren eerder wel monitoren met 5120x1440 pixels, maar die hadden een diagonaal van 49", waarmee ze even groot zijn als twee 27"-schermen naast elkaar. HP zegt gekozen te hebben voor een schermmaat van 45" (eigenlijk 44,5") voor mensen die een 49"-scherm toch iets te groot vinden op het bureau.

Het VA-paneel van de E45c G5 heeft een 1500R-kromming, een geclaimd contrast van 3000:1 en een maximale helderheid van 400cd/m², die kan worden afgestemd via de ingebouwde lichtsensor. Het scherm toont 99 procent van de sRGB-kleurruimte. De maximale refreshrate bedraagt 165Hz, waarbij FreeSync tot 48Hz aanwezig is. Naast HDMI 2.1 en DisplayPort zijn twee USB-C poorten beschikbaar, beide met 65W power delivery.

Via de ingebouwde kvm-feature kunnen de ingebouwde ethernetpoort en randapparatuur die op de vierpoorts-USB-hub is aangesloten, automatisch tussen beide computers worden gedeeld. Het beeld van beide systemen kan naast elkaar worden weergegeven op het scherm. HP heeft ook een functie ingebouwd genaamd 'Virtual dual display', waarbij het scherm zich aan een systeem kan voordoen als twee losse schermen. Zo kun je een videoconferencing-applicatie 'fullscreen' draaien op de ene helft van de display, maar tegelijk nog iets anders doen.

HP toonde op de CES nog veel meer schermen in de E-series G5, die in totaal elf monitoren omvat. De kleinste heeft een diagonaal van 22 inch en een full-hd-resolutie. Een van de nieuwe schermen is een touchscreen. Naast de E45c G5 hebben vier andere modellen USB-C-docking met 65W power delivery, zij het bij de overige schermen met maar een poort. Alle monitoren in de serie zijn volgens HP voor 90 procent gemaakt van gerecyclede of hernieuwbare materialen.

De E-series-G5-schermen moeten vanaf deze maand beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Wanneer ze hier uitkomen en wat ze gaan kosten, is nog onbekend.