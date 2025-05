Sony claimt dat PS5 vanaf nu beter leverbaar zal zijn

Sony claimt dat de PlayStation 5-console vanaf nu veel beter leverbaar zal zijn. Sinds de release meer dan twee jaar geleden is de console slecht leverbaar geweest, maar doordat Sony er nu meer kan maken, moeten tekorten snel opgelost zijn.

Sony-topman Jim Ryan zei tijdens de Sony-presentatie op elektronicabeurs CES dat de productie van PS5's sinds eind vorig jaar hoger is komen te liggen. "Iedereen die een PS5 wil, zou het vanaf nu bij retailers wereldwijd makkelijker moeten hebben om er eentje te vinden." Het is voor het eerst sinds de release van de console in november 2020 dat Sony iets dergelijks zegt, hoewel Sony ook medio vorig jaar al eens licht optimistisch was. Tot nu toe is de console sinds de release slecht verkrijgbaar geweest.

In de tussentijd heeft Sony al wel 30 miljoen exemplaren van de console geleverd, zei Ryan. Dat is vijf miljoen meer dan bij de vorige kwartaalcijfers in het najaar. Volgens Ryan was december ook de maand met de meeste PS5-verkopen tot nu toe.