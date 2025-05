De PS5 is 40 miljoen keer verkocht

Sony's PlayStation 5 is 40 miljoen keer 'over de toonbank gegaan'. Het Japanse bedrijf laat daarnaast weten aan de 'opgebouwde vraag' naar de console 'eindelijk voorzien wordt' omdat de console 'ruim op voorraad is'.

Sony had tegen het eind van het vierde kwartaal vorig jaar in totaal 32,1 miljoen PS5's verkocht, dus sindsdien zijn er nog eens bijna 8 miljoen verkocht. Het is pas sinds dat vierde kwartaal van vorig jaar dat de verkopen van de console een vlucht nemen, hoogstwaarschijnlijk omdat de productie nu pas toe weet te nemen.

De PS5 was een lange tijd slecht leverbaar door de coronapandemie. Lockdowns zorgden ervoor dat delen van de productieketen van de console stil kwamen te liggen. Tegelijkertijd zorgden diezelfde lockdowns voor een toegenomen vraag naar consoles, omdat dergelijk 'binnenvertier' daar niet gehinderd werd.

Sony komt in dezelfde bekendmaking ook met een lijst van de 40 beste games voor de console. Opvallend genoeg staat, ondanks dat de PS5 meer dan 2500 games heeft, Astro's Playroom ook op dat lijstje. Dat is weliswaar een game, maar tegelijk ook een techdemo voor de console en een tutorial over de nieuwe en bestaande functies van het apparaat. Verder wordt de lijst gevuld met bekende games als Call of Duty, Demon's Souls, Horizon Forbidden West, maar ook meer indie-eske games als Hades, Inscryption en Disco Elysium.