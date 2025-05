Ryanair vraagt sommige klanten om gezichtsscan voordat ze mogen vliegen

Stichting Noyb heeft een klacht ingediend over luchtvaartmaatschappij Ryanair, die van bepaalde klanten vraagt om een scan van hun gezicht te laten maken voordat ze mogen vliegen. Ryanair zegt dat dit is om 'contactgegevens te verifiëren', aldus de Noyb-bekendmaking.

Een Spaanse vrouw kwam voor deze situatie te staan: Ryanair gaf haar de keuze om het proces online te doorlopen of om minstens twee uur voor het opstijgen zich te melden bij de incheckbalie van de luchtvaartmaatschappij. Voor de online check moest ze ook 0,35 euro betalen. Ryanair doet dit alleen bij reisbureaus die zijn boekingen doorverkopen. Klanten die direct naar Ryanair gaan, krijgen hier niet mee te maken.

In de daadwerkelijke klacht, die bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit is neergelegd, staan wat meer details. Daarin wordt Ryanair geciteerd en staat dat deze derde partijen soms eigenlijk geen toestemming hebben om Ryanair-tickets te verkopen. Klanten die toch via deze wegen boeken, worden gevraagd hun boekingsnummer, naam, paspoort of identiteitskaart en realtime video van hun gezicht aan te leveren. Veel meer uitleg krijgen de klanten niet.

Noyb stelt dat de klant onvoldoende op de hoogte wordt gesteld van de noodzaak van het aanleveren van deze biometrische gegevens en daarom voldoet het niet aan de AVG. De stichting beschuldigt Ryanair ervan dat deze extra horde alleen maar ingezet wordt om klanten te ontmoedigen om bij een andere partij dan Ryanair zelf hun vluchten te boeken. De stichting verwijst er daarbij ook naar dat Ryanair in het verleden online reisbureaus voor de rechter heeft geprobeerd te slepen, om ze te verbieden zijn vluchten aan te bieden. Noyb schat dat Ryanair een boete van maximaal 192 miljoen euro zou kunnen krijgen.