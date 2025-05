Europese Commissie neemt opvolger van datadoorgifteverdrag Privacy Shield aan

De Europese Commissie heeft een opvolger van datadoorgifteverdrag Privacy Shield aangenomen. Met het EU-US Data Privacy Framework moet data van Europese burgers in de VS kunnen worden opgeslagen. Nieuw in het verdrag zijn waarborgen over de veiligheid in de VS.

De Europese Commissie heeft het verdrag aangenomen, waardoor Amerikaanse techbedrijven nu data van Europese burgers in de VS mogen opslaan. Daar was vroeger het Privacy Shield-verdrag voor, maar dat werd in juli 2020 illegaal verklaard door het Europees Hof van Justitie. Sindsdien werken Europa en de Verenigde Staten aan een opvolger, die er nu met het Data Privacy Framework is.

Het Data Privacy Framework moet de problemen oplossen die het Hof zag in Privacy Shield. Dat betreft met name de bescherming van data op Amerikaanse servers. Het grootste probleem met Privacy Shield was dat Amerikaanse inlichtingendiensten onder voorwaarden bij de opgeslagen data konden komen. Dat is sinds oktober vorig jaar opgelost door een executive order die president Joe Biden toen tekende. Met het bevel 'Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities', wordt paal en perk gesteld aan wat inlichtingendiensten mogen verzamelen en komt er meer toezicht op die inlichtingendiensten.

In het Data Privacy Framework zijn enkele waarborgen opgenomen waaraan de VS en specifiek de inlichtingendiensten zich moeten houden. Zo hoeven burgers bij klachten niet meer aan te tonen dat hun gegevens in de eerste plaats zijn verzameld. Daardoor kunnen burgers bezwaar aantekenen in Europa en hoeft dat niet in de VS. Dat kan via de European Data Protection Board, de Europese koepel van privacytoezichthouders. Ook staat in het framework welk juridisch traject er in dat geval moet worden afgelegd. Het verdrag treedt deze week in werking. De Europese Commissie onderzoekt na een jaar of dat nog actueel is en of er eventuele wijzigingen of verbeteringen aan het verdrag nodig zijn.

Met het nieuwe verdrag wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de lange juridische strijd tussen Europa en privacyactivist Max Schrems. Die vecht met zijn stichting noyb al enkele jaren tegen de datadoorgiftes. Het was zijn zaak die Privacy Shield uiteindelijk stopzette. Schrems zegt in een reactie het niet eens te zijn met het nieuwe verdrag. Hij denkt dat dat 'binnen enkele maanden' weer bij het Europese Hof komt te liggen. Schrems noemt het Data Privacy Framework 'grotendeels een kopie van het gefaalde Privacy Shield'. Er zou 'weinig verandering zijn in de Amerikaanse wetgeving of de aanpak van de EU' bij het verdrag.