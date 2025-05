EA werkt aan singleplayergame op basis van Black Panther

Electronic Arts werkt aan een game in het Black Panther-universum. Volgens het bedrijf wordt het een singleplayergame die zich afspeelt in thirdpersonperspectief. Cliffhanger Games, een nieuwe studio van EA, neemt de ontwikkeling op zich.

Bron: EA

EA en Marvel kondigden hun samenwerking op maandag aan in een persbericht. De twee bedrijven delen nog weinig details over de titel, hoewel EA de Black Panther-game een 'origineel thirdperson-singleplayerspel' noemt. Nieuwe ontwikkelaar Cliffhanger Games maakt dat spel in samenwerking met Marvel Games. De game bevindt zich nog in een vroeg ontwikkelstadium.

Cliffhanger Games staat onder leiding van Kevin Stephens. Hij werkte eerder bij Monolith Productions aan onder meer de Middle-Earth: Shadow of Mordor- en Shadow of War-games. Bij de nieuwe studio werken ook ontwikkelaars die voorheen werkten aan Halo Infinity, God of War en Call of Duty. Het bedrijf wordt gevestigd in Seattle. Het is niet bekend hoeveel werknemers de nieuwe studio telt.

Black Panther voegt zich met deze aankondiging bij verschillende andere Marvel-franchises waarvan games worden gemaakt. Zo maakte Ratchet & Clank-ontwikkelaar Insomniac eerder games in het Spider-Man-universum en werkt het momenteel aan Spider-Man 2 en een Wolverine-spel. Eidos maakte games op basis van Guardians of the Galaxy en de Avengers. EA Motive werkt op zijn beurt aan een Iron Man-game.