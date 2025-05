EA werkt samen met Marvel aan singleplayer Iron Man-game

Electronic Arts en Marvel kondigen aan dat er een nieuwe Iron Man-game wordt ontwikkeld. De game bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling en de twee partijen maken op dit moment alleen bekend wie er aan de game werken.

De game wordt ontwikkeld door Motive Studio in Montreal. Het is niet bekend wanneer de game zal verschijnen. EA schrijft dat de game in de 'pre-productiefase' zit. Wel maakt de uitgever bekend dat het om een third-person singleplayergame gaat.

Het team van gameontwikkelaars wordt geleid door Olivier Proulx. Hij was ook verantwoordelijk voor Marvel's Guardians of the Galaxy die vorig jaar verscheen. Deze game werd zeer goed ontvangen. Ook Tweakers was te spreken over deze game. Volgens Proulx krijgt het team 'veel vrijheid' om de Iron Man-game invulling te geven.

Het is niet voor het eerst dat Marvel een grote Iron Man-game wil maken. In 2012 zou Avalanche Studios zijn benaderd om een game met Iron Man in de hoofdrol te ontwikkelen. Deze game werd uiteindelijk geannuleerd volgens Avalanche-medeoprichter Christofer Sundberg.