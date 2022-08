Spider-Man: Remastered voor pc bevat verwijzingen naar PS-launcher en PSN

Er is code aangetroffen in de bestanden van de pc-game Marvel’s Spider-Man: Remastered die hint dat Sony mogelijks aan een pc-launcher werkt. Er zijn ook verwijzingen naar PlayStation Network gevonden wat doet vermoeden dat Sony over PSN-integratie voor pc-games nadenkt.

Nadat eerder al verwijzingen naar een multiplayer- en een co-opmodus werden aangetroffen in de gamebestanden van Spider-Man: Remastered voor pc, vond VideoGameChronicle nu ook verwijzingen naar een PlayStation PC-launcher in de gamebestanden van het spel wat erop wijst dat Sony nadenkt over een eigen launcher op pc. De gamingwebsite bleef zoeken in de bestanden en vond daarin meerdere verwijzingen naar het PlayStation Network. Sommige bestanden zouden immers de vermeldingen ‘PSNAccountLinked’ en ‘PSNLinkingEntitlements’ bevatten. VideoGameChronicle vermoedt overigens dat ontwikkelaar Insomniac Games nadacht over de toekenning van extra skill points aan een speler van zodra die een PSN-account zou linken aan het spel. Daar zijn immers ook verwijzingen voor gevonden.

Sony is in 2020 begonnen met firstparty-PlayStationgames te porten naar pc. Horizon Zero Dawn was toen de eerste game die de spits afbeet. In 2021 volgde zombiesurvivalgame Days Gone en in 2022 is het de beurt aan Uncharted 4: A Thief's End en de losstaande uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy, en God of War. Later dit jaar volgt de release van Spider-Man: Miles Morales, al moet Sony voor deze game nog een exacte releasedatum meegeven. Sony nam in 2021 de Nederlandse gamestudio Nixxes over om PlayStation-games naar pc te helpen porten. In 2025 wil Sony de helft van firstparty-PlayStation-releases voor pc of smartphone uitbrengen.