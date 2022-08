Belgische webwinkel onthult per ongeluk remake Alone in the Dark

Een Belgische webwinkel heeft onbedoeld een remake van Alone in the Dark online gezet. De game komt volgens boxart op de pagina in ieder geval uit op de PlayStation 5. Het verhaal is geschreven door de man achter horrorgames SOMA en Amnesia.

De tekst op de productpagina, die nog via de Wayback Machine te zien is, laat weten dat spelers keuze hebben uit twee verschillende personages: Edward Carnby en Emily Hartwood. De game bevat puzzels, gevechten met monsters en de Derceto Manor, bekend van de eerste game. De tekst omschrijft de nieuwe game als een 'ware liefdesbrief aan de horrorklassieker uit de jaren '90'. De game speelt zich af in de jaren '20 in het zuidelijke deel van de VS.

Alone in the Dark kwam oorspronkelijk in 1992 uit en wordt gezien als de game die diverse horrogame-elementen populariseerde. De game heeft bijvoorbeeld een fixed camera en tank controls, twee elementen die het geliefde Resident Evil in 1996 ook benutte. Op screenshots is te zien dat het fixed perspective ogenschijnlijk niet meer gebruikt wordt. In plaats daarvan is er een camera die over de schouder meekijkt.

Verdere details over de game zijn wellicht een beetje dubieus. De platforms die genoemd worden, zijn de PlayStation 5, 'PlayStation', Xbox 360 en Xbox Series, naast Windows. De PlayStation 5, de Xbox Series en Windows zijn geloofwaardig genoeg, maar de Xbox 360 valt te betwijfelen. Ook de releasedatum, 31 december 2023, lijkt een placeholder. De genoteerde prijs is 59,95 euro.

THQ Nordic houdt vanavond om 21.00 uur lokale tijd een online presentatie met daarin onder andere nieuw aan te kondigen games. Het ligt voor de hand dat op dat moment meer uit de doeken gedaan wordt over deze nieuwe horrorgame.