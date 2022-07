In september 2015 schreven we over Until Dawn, een horrorspel van Supermassive Games. In dat spel kreeg de speler de controle over een groep jongeren die in een afgelegen bos in de problemen raakten doordat een kwaadwillende mastermind het op hun leven had voorzien. Het spel kenmerkte zich vooral door de verhaallijn die onderhevig was aan keuzes en acties van de speler. Keuzes, of het al dan niet succesvol afhandelen van quick-time events, bepaalden welke personages de nacht wisten te overleven en welke niet.

Het concept bleek succesvol: de game kreeg goede beoordelingen en Supermassive pakte door met The Dark Pictures Anthology, een reeks games met een vergelijkbare setting. Een maandje geleden kreeg Until Dawn echter een spirituele opvolger in de vorm van The Quarry. De ingrediënten - groep jongeren, afgelegen gebied, mysterieus gevaar en een uitstekende cast - zijn gelijk aan die van Until Dawn, dus best kans dat The Quarry net zo goed uit de verf komt.

In The Quarry volg je een groep van negen jongeren die een zomerbaantje hebben gehad als kampleider bij het zomerkamp van Hackett’s Quarry. Als de zomer is afgelopen en de laatste kinderen zijn vertrokken, bereiden de jongeren zich voor op een laatste feestavond voordat ook zij terugkeren naar de bewoonde wereld. Dat loopt echter anders. Als de warme zonnestralen plaatsmaken voor duisternis, blijken er vreemde wezens rond te struinen in de bossen van Hackett’s Quarry. Ook sluipen er vreemde, bewapende lieden rond. De speler krijgt deze jagers in beeld, maar de jongeren zijn zich aanvankelijk nog niet bewust van de dreiging die wellicht op het punt staat een einde te maken aan hun levens.

Toch is de sfeer aanvankelijk nog lekker relaxt, tenminste, voor een deel. In de proloog van het verhaal zien we namelijk hoe een jong stel, Laura en Max (Siobhan Williams en Skyler Gisondo), in een afgelegen bos van de weg raken doordat er plotseling iets op de weg verschijnt. Terwijl ze onderzoeken wat er gebeurd is en de auto weer in beweging proberen te krijgen, stuiten ze op een merkwaardige politieagent (Ted Raimi), die niet het beste met hen voor lijkt te hebben. Het laatste dat we van Laura en Max zien, is dat Max wordt aangevallen door een mysterieus wezen, terwijl Laura bedwelmd wordt en het scherm donker wordt. Als het hoofdverhaal begint en we de rest van de kampleiders in actie zien, zijn Laura en Max nergens te bekennen en wordt duidelijk dat ze zich nooit gemeld hebben voor hun zomerbaantje bij Hackett’s Quarry.

Typische tienerdrama

Bij de rest van de groep is er op dat moment nog weinig aan de hand. De speler wordt meegenomen in het typische tienerdrama. Jacob (Zach Tinker) heeft moeite met het afsluiten van zijn zomerse romance met Emma (Halston Sage), terwijl Abigail (Ariel Winter) en Nick (Evan Evagora) elkaar leuk vinden, maar dat niet van elkaar weten. Ryan (Justice Smith) is de typische stille jongen die het liefst naar zijn podcasts luistert, Dylan (Miles Robbins) is de blasé betweter en Kaitlyn (Brenda Song) is de stoere dame die geen trek heeft in bullshit van wie dan ook. Boven dit groepje staat kampleider Chris Hackett (David Arquette), die zijn pupillen koste wat kost voor het donker het gebied uit wil hebben.

Dat lukt echter niet, want het busje waarmee de groep zou vertrekken, blijkt om - voor de speler niet zo heel - geheimzinnige redenen niet te werken. Er zit dus niets anders op dan nog een nachtje in Hackett’s Quarry blijven, terwijl Chris in zijn jeep vertrekt om onderdelen voor het busje te halen. “Blijf in de lodge en laat de ramen en deuren dicht”, drukt Chris de zeven jongeren op het hart. De mix van een leeg kamp, wat achtergebleven eten en drinken, een kampvuur en gierende hormonen heeft echter uiteraard tot gevolg dat dat niet is wat de jongeren besluiten te doen.