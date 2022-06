Ontwikkelaar Until Dawn kondigt nieuwe horrorgame The Quarry aan

De studio Supermassive Games heeft een nieuwe horrorgame aangekondigd: The Quarry. De game gaat over de laatste avond van een zomerkamp, waarin van alles misgaat en de hoofdpersonages moeten vechten voor hun leven. De game moet dit jaar nog verschijnen.

Supermassive Games kondigt de game aan met een trailer, waarin we meteen kennismaken met de hoofdrolspelers in de game. Net als in eerdere horrorgames van de studio, volg je het verhaal van een paar hoofdpersonages, die in een allesbehalve prettige situatie terechtkomen. In The Quarry spelen onder andere de acteurs David Arquette, Brenda Song, Ariel Winter en Lin Shaye een belangrijke rol.

In de game volg je het verhaal van een groepje kampbegeleiders, dat een laatste avond van een zomerkamp viert. Daar gaat het goed mis, al laat Supermassive nog niet zien wat er precies gaat gebeuren. Wel laat de ontwikkelaar weten dat de keuzes van spelers gaan bepalen hoe het verhaal verloopt en wie het einde van de game haalt.

Je kunt het verhaal in singleplayer doorlopen, maar ook samen met vrienden spelen. Online kan de game met acht spelers worden gespeeld. Ook is het mogelijk om de game in lokale co-op te spelen. De game verschijnt op 10 juni voor PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X/S en pc.

Supermassive bracht eerder al de horrorgame Until Dawn uit. De studio kondigde daarna aan dat het meer horrorgames ging produceren en bracht vervolgens Man of Medan uit. The Quarry is een nieuw verhaal dat losstaat van de eerdere horrorgames van de studio.