Horrorgame The Texas Chain Saw Massacre verschijnt in 2023 voor pc en consoles

Sumo Digital brengt horrorgame The Texas Chain Saw Massacre volgend jaar uit voor de pc en Xbox- en PlayStation-consoles. De asymmetrische multiplayergame is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1974. In een trailer toont de uitgever nieuwe gameplaybeelden.

In The Texas Chain Saw Massacre nemen spelers de rol aan van een moordenaar of van een van zijn potentiële slachtoffers. In de rol van slachtoffer moeten spelers buiten het bereik van de moordenaar zien te blijven, schrijft ontwikkelaar Gun Interactive. De game is gebaseerd op de gelijknamige film uit 1974 en 'gebaseerd op ware gebeurtenissen'. De desbetreffende film is geïnspireerd op de misdaden van de Amerikaanse moordenaar Ed Gein.

Door middel van een nieuwe trailer maakt uitgever Sumo Digital bekend dat de game in 2023 verschijnt voor PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie. Het spel komt voor de pc naar Steam en de Microsoft Store. De game komt ook direct beschikbaar via het Game Pass-abonnement.

Ontwikkelaar Gun Interactive heeft ook de horrorgames Friday the 13th: The Game, Layers of Fear 2 en de Breach & Clear-strategiegames op zijn naam staan. Wanneer in 2023 het nieuwe spel uitkomt, is nog niet bekendgemaakt.