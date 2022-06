Charleroi krijgt grote satellietfabriek met jaarlijkse capaciteit van 500 stuks

Het uit Wallonië afkomstige ruimtevaartbedrijf Aerospacelab begint met de bouw van een nieuwe satellietfabriek. Deze moet in het Waalse Charleroi verschijnen en vanaf 2025 operationeel zijn. De capaciteit van de fabriek bedraagt 500 satellieten per jaar.

Aerospacelab spreekt over een megafabriek; met een capaciteit van 500 satellieten per jaar wordt het 'effectief de grootste satellietenfabriek van Europa', aldus het bedrijf. De totale werkoppervlakte zal 16.000 vierkante meter beslaan, waaronder een cleanroom van 6000 vierkante meter. 3000 vierkante meter wordt ingeruimd voor laboratoria. De geschatte productiestart vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025.

Volgens Aerospacelab is verticale integratie het sleutelwoord bij deze fabriek. Naar eigen zeggen is het bedrijf nauw betrokken bij het ontwerpen van satellieten, prototyping, het testen van de hardware en het produceren van satellieten en constellaties voor een scala aan toepassingen. Benoît Deper, oprichter en ceo van Aerospacelab, zegt dat zijn bedrijf is geïnspireerd door de automotive-industrie, waar veelal met gestandaardiseerde producten wordt gewerkt, maar toch ook nog mogelijkheden zijn voor specifieke aanpassingen. Hij zegt te hopen op een 'Henry Ford-moment' voor de satellietfabricage.

Impressie van hoe de fabriek eruit zal zien

Tegenover de VRT zegt Aerospacelab-ingenieur Nathan Verstraeten dat satellieten voorheen altijd vanaf nul op maat werden gemaakt. Dat maakte de productie erg duur. "Maar een heel aantal systemen komt terug bij zowat elke satelliet, denk aan batterijen en zonnepanelen", zegt hij. "Wij gaan nu in Charleroi een gestandaardiseerde satelliet ontwikkelen die we dan aan een soort van productielijn kunnen bouwen, zoals dat ook in een autofabriek gebeurt. Daardoor kunnen we veel sneller en goedkoper satellieten maken. De specifieke instrumenten die voor elke ruimtemissie anders zijn, kunnen nadien aan de satelliet worden toegevoegd." De satellieten zullen wat formaat betreft vergelijkbaar zijn met een wasmachine.

Aerospacelab zal onder meer satellieten gaan maken voor ESA. Volgens het bedrijf zijn er al verschillende contracten gesloten met de Europese ruimtevaartorganisatie, al is nog onbekend om hoeveel satellieten het precies gaat en voor welke doeleinden ze zullen worden ingezet.

Het Belgische bedrijf zal niet alleen voor externe partijen satellieten maken. Aerospacelab wil ook eigen satellieten gaan lanceren. Verstraeten: "We willen een eigen netwerk van satellieten opbouwen om de aarde te observeren. Aan de hand van die data kunnen we dan diensten aanbieden aan bedrijven of de landbouwsector bijvoorbeeld. De toepassingen zijn oneindig."

Aerospacelab is in 2018 opgericht en telt inmiddels 140 voltijdsmedewerkers. Het bedrijf ontwerpt, produceert en exploiteert constellaties van remote sensing satellites. Behalve met de bouw van een grote fabriek in Charleroi is het bedrijf bezig met een kleinere fabriek in de Waalse stad Ottignies-Louvain-La-Neuve. Daar zullen vanaf het derde kwartaal van dit jaar de eerste satellieten van de band rollen. De jaarcapaciteit bedraagt hier 24 satellieten; in deze fabriek ligt de nadruk meer op onderzoek en testwerk.