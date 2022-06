Google stelt ex-IBM-chipontwerper aan als Chief Architect van 'next-gen core'

Anthony Saporito is bij Google in dienst getreden als Chief Architect om te werken aan een 'next-gen cpu-core'. Saporito werkte meer dan twintig jaar bij IBM als chipontwerper aan verschillende chips voor IBM's Z-mainframes.

Saporito heeft zijn aanstelling zelf bekendgemaakt op LinkedIn. Naar eigen zeggen komt hij terecht in een 'ongelofelijk getalenteerd team' van veteranen uit de industrie. Bij IBM had de chipontwerper de titel distinguished engineer & master inventor. Hij werkte onder andere aan de 7nm-Telum-AI-chip die IBM vorig jaar heeft aangekondigd. Volgens The Stack heeft Saporito 115 octrooien op zijn naam staan met betrekking tot chipontwerp. Die zijn eigendom van IBM.

Vorige maand bleek al dat een ontwerper van IBM Power-cores de overstap naar Google heeft gemaakt. DQ Nguyen werkte 36 jaar bij de IBM Systems and Technology Group aan ontwerpen van cores op basis van de IBM Power-microarchitectuur. Nguyen heeft diverse publicaties op zijn naam staan over cores vanaf Power6 tot en met Power9. In het Google-team is hij aangesteld als cpu performance microarchitecture lead.

Begin vorig jaar nam Google Intel-veteraan Uri Frank in dienst om een team aan te sturen dat aan server-socs werkt. De zoekgigant is al jaren bezig met de ontwikkeling van eigen chips. Zo maakt Google eigen Tensor-socs met Tensor Processing Units voor het versnellen van AI-berekeningen. Waar de 'next-gen cores' precies voor gebruikt gaan worden, is niet bekend.