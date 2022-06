Google claimt dat tpu v4-pods exaflops aan rekenkracht bieden

Google neemt dit jaar generatie vier van zijn Tensor-processingunits in gebruik. De chips voor kunstmatige intelligentie zouden dubbel zo snel zijn als de v3-generatie en een pod met 4096 tpu's zou exaflopsrekenkracht leveren.

Google-topman Sundar Pichai kondigde de tpu v4-generatie tijdens Google I/O 2021 aan. Hij meldde dat Google op korte termijn 'dozijnen' pods met tpu v4's in zijn rekencentra in gebruik neemt. 'Pods' is de naam die Google gebruikt voor racks met tpu-pcb's. Elk van die pods met chips van de vierde generatie biedt volgens Pichai zo'n exaflops aan rekenkracht, oftewel duizend petaflops.

Googles huidige pods met tpu v3-chips bieden ter vergelijking meer dan honderd petaflops aan rekenkracht. Het bedrijf gebruikt naar eigen zeggen 2048 tpu v3-cores in die pods en elke tpu v3-chip heeft twee van die cores, waarmee een v3-pod over 1024 chips beschikt. Volgens Pichai beschikt een v4-pod over 4096 chips. Niet bekend is hoeveel cores de v4-chips bevatten, maar duidelijk is wel dat Google weer vier van die chips op een pcb plaatst. Volgens Google zijn ze 'twee keer zo snel' als de derde generatie, maar het bedrijf heeft verder nog geen details over de chips gepubliceerd.

Google startte in 2015 met zijn zelfontworpen Tensor-processingunits, geoptimaliseerd voor rekenwerk voor kunstmatige intelligentie. Het bedrijf heeft zelf steeds meer rekenkracht nodig voor de steeds complexere modellen voor machinelearning die ten grondslag liggen aan zijn diensten, zoals die voor beeld-, tekst- en audioherkenning. Daarnaast biedt het bedrijf rekenkracht van de pods commercieel aan. Dat moet nog dit jaar ook gebeuren met de tpu v4-pods.