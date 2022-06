Google houdt op 11 en 12 mei digitale en fysieke I/O 2022-ontwikkelaarsbeurs

Google houdt de jaarlijkse I/O-beurs dit jaar op 11 en 12 mei. Die zal online te volgen zijn. Een 'beperkt aantal' mensen kunnen er ook fysiek bij zijn. De beurs is voornamelijk gericht op ontwikkelaars en Google maakt er normaliter aankondigingen over bijvoorbeeld Android.

Net als voorgaande jaren zal de ontwikkelaarsbeurs plaatsvinden in het Shoreline Amphitheatre in San Francisco, waar uitgenodigden ook fysiek bij mogen zijn. De beurs zal net als vorig jaar online te volgen zijn, maar bij de 2021-editie was er vanwege het coronavirus geen fysieke versie. Tegen The Verge zegt Google dat er een beperkte hoeveelheid publiek zal zijn, maar hoeveel mensen er bij mogen zijn, is nog niet duidelijk. Het zal voornamelijk om Google-werknemers gaan 'en partners'. De online versie zal voor iedereen online toegankelijk zijn.

Voordat Googles ceo Sundar Pichai op Twitter de datums van de beurs onthulde, publiceerde Google vier puzzels die deelnemers op konden lossen om zo eerder achter de datums te kunnen komen. Iedere puzzel heeft een eigen muziekje. Bij het oplossen van de puzzels worden deze vier muziekjes samengevoegd. Dit complete liedje is op de I/O 2022-site te beluisteren.

Tijdens I/O kondigt Google vaak nieuwe functies, software en upgrades aan. Dit jaar zal het bedrijf vermoedelijk meer van Android 13 laten zien. Vorig jaar maakte Google bijvoorbeeld meer bekend over de nieuwe interface van Android 12, toonde het Project Starline voor videoverbindingen met 3d-modellering en maakte het bekend meer informatie over de bronnen bij zoekresultaten te geven. Google heeft in het verleden ook hardware laten zien tijdens de I/O-beurs.