Google gaat meer informatie over zoekresultaten geven

Google gaat bij Engelse zoekresultaten een functie toevoegen om meer informatie over de gevonden bron te vinden. Zo moeten gebruikers beter kunnen beoordelen of een bron betrouwbaar is.

De functie heet 'About this result' en staat onder de drie knoppen aan de rechterkant van het zoekresultaat. Dat opent een pop-up met informatie over onder meer hoe lang geleden Google de site voor het eerst heeft geïndexeerd, hoe de site zichzelf omschrijft en wat andere bronnen erover zeggen. Wanneer de informatie in andere landen beschikbaar komt, is onbekend.

De nieuwe functie in zoeken is onderdeel van een grotere set van aankondigingen die Google doet op ontwikkelaarsconferentie I/O. Zo sprak de zoekgigant over Multitask Unified Model, ofwel Mum. Dat moet het huidige algoritme BERT gaan opvolgen. Mum moet afbeeldingen en tekst tegelijk kunnen gebruiken om vragen te beantwoorden.

Daarnaast komen augmented reality-modellen van sporters in zoekresultaten. Gebruikers kunnen rechtstreeks doorklikken en krijgen de vraag om een oppervlak in het camerabeeld te nemen, waarna de software sporters trucs laat doen in augmented reality.