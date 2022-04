Google Maps gaat weergeven of rit door milieuzone gaat

Google Maps gaat weergeven of een route door een milieuzone gaat, zo zegt fabrikant Google. Dat gebeurt vanaf juni. Als dat zo is, komt er een informatie-icoontje bij de route te staan, waarna gebruikers kunnen kijken of hun auto de milieuzone in mag.

De informatie komt naar boven bij het plannen van een route, zegt Google. Als de auto niet geschikt blijkt, kunnen gebruikers zoeken naar andere manier van vervoer of een alternatieve route zoeken om de milieuzone heen. De functie verschijnt als eerste in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en dat gebeurt in juni op Android en iOS.

De functie maakt deel uit van een reeks wijzigingen aan Maps die Google dinsdag bekendmaakte. Zo wordt het mogelijk om 'eco-routes' te plannen, alternatieve routes die minder brandstof zouden kosten. Daarnaast kunnen gebruikers opties voor trips gaan vergelijken, onder meer op milieuvriendelijkheid.

Dat zijn niet de enige wijzigingen die eraan komen. Zo komt er ook Indoor Live View, waarmee gebruikers binnen kunnen kijken in winkelcentra en terminals van vliegvelden en dat kunnen gebruiken bij voetgangersnavigatie op die plekken. Dat is voorlopig alleen beschikbaar in enkele Amerikaanse steden en in Tokyo en Zürich.

Daarnaast komen er kaartlagen voor het weer en voor luchtkwaliteit. De weerlaag geeft per plek een weerbericht in Maps zoals dit ook al jaren kan in de zoekmachine van Google. Die komt over een paar maanden wereldwijd uit. De luchtkwaliteit komt van andere bronnen en komt als eerste uit in de VS, India en Australië en is pas later beschikbaar in meer landen.