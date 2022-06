Google stelt Google Nieuws na acht jaar weer beschikbaar in Spanje

Google heeft Google Nieuws weer beschikbaar gesteld in Spanje. De dienst was daar acht jaar niet te gebruiken omdat het bedrijf uitgevers weigerde te betalen voor het tonen van nieuws. Nu mag het daarover onderhandelen met die uitgevers.

Google stelt de Nieuws-dienst beschikbaar voor alle Spaanse gebruikers. Google Nieuws was daar sinds 2014 niet meer beschikbaar. In dat jaar nam de Spaanse overheid een wet aan die content aggregators verplicht stelde om te betalen voor het herpubliceren van nieuws of fragmenten daarvan. Google weigerde te betalen en maakte Nieuws daarom onbereikbaar in het land. Het bedrijf vond het niet nodig te betalen, omdat het zelf geen geld verdiende aan Google Nieuws. De wet en Googles beslissing leverden toen veel kritiek op van uitgeverijen. Die klaagden veel bezoekers kwijt te raken.

Google begon eind vorig jaar al met onderhandelingen over een akkoord met uitgevers. Dat gebeurde na een verandering van de Spaanse wet. Een amendement maakt het mogelijk dat uitgevers zelf met aggregators afspraken maken over het tonen van content en hoe die bedrijven daar geld aan kunnen verdienen.

De afspraak is onderdeel van een nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn. Die geeft uitgevers het recht om te onderhandelen over het hergebruiken van content. Eerder deze week ging Frankrijk al akkoord met een soortgelijk plan.