Google belast advertenties in sommige EU-landen extra vanwege reguleringskosten

Google gaat extra geld rekenen voor het weergeven van advertenties in verschillende Europese landen. Adverteerders moeten twee procent 'reguleringskosten' betalen als ze op Google of YouTube advertenties tonen in Frankrijk, Italië en Spanje.

Google heeft deze week een e-mail gestuurd naar adverteerders om hen daarvan op de hoogte te stellen. Het bedrijf verwijst daarvoor ook naar een supportpagina, al staan daar de nieuwe prijzen niet op. Het bedrijf gaat twee procent aan 'bedrijfskosten vanwege regelgeving' rekenen aan adverteerders die ads tonen aan gebruikers in Frankrijk, Italië en Spanje.

Ook voor advertenties in India worden die kosten doorberekend. In Turkije rekent het bedrijf daar vijf procent voor. In de praktijk betekent dat dat adverteerders twee procent van hun totale uitgaven op het Google Ads-platform of op YouTube extra moeten betalen. Dat gebeurt per 1 oktober van dit jaar.

Het bedrag wordt volgens Google berekend 'om een deel van de kosten te dekken die zijn verbonden aan de naleving van belastingregels voor digitale services'. Dat geldt voor nu alleen in een beperkt aantal landen, maar mogelijk wordt die belasting doorberekend in alle EU-landen als de Europese Unie meer belasting bij het internetbedrijf afdwingt. In veel individuele landen en in Europees verband wordt de laatste jaren steeds meer gesproken over een 'digitaks' die kan worden opgelegd aan techgiganten. Die gesprekken liggen sinds kort wel tijdelijk stil.