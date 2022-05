Kena: Bridge of Spirits is uitgesteld tot 21 september

Ember Lab stelt zijn debuutgame Kena: Bridge of Spirits nog een keer uit. Het spel zal ongeveer een maand later verschijnen dan de laatst gecommuniceerde datum, omdat het team het spel voor alle platforms wil oppoetsen. De game komt naar de PS4, PS5 en pc.

Begin dit jaar zei de studio nog dat het spel op 24 augustus zou verschijnen. Nu meldt Ember Lab op Twitter dat dit is uitgesteld tot 21 september. In een korte mededeling zegt de studio dat er hard gewerkt wordt aan de game en dat het uitstel ervoor moet zorgen dat spelers de 'beste mogelijke ervaring' krijgen.

Kena: Bridge of Spirits werd in juni vorig jaar aangekondigd. Sony toonde het spel toen in zijn PlayStation 5-presentatie, maar de game komt ook naar de PS4 en pc. Destijds werd een release eind 2020 in het vooruitzicht gesteld en daarna werd dat uitgesteld tot begin 2021. De game kost 40 euro. De pc-versie verschijnt in de Epic Games Store.

Het spel gaat over Kena, een jonge Spirit Guide, die op avontuur gaat in een overwoekerd bos en een verlaten dorp. De spelwereld zit vol met 'schuchtere en ongrijpbare geesten', die het evenwicht in het bos bewaren door rotte elementen te ontbinden. Door Rot te verzamelen kunnen spelers vaardigheden ontwikkelen en de omgeving transformeren. De game wordt gemaakt door Ember Lab, een nieuwe onafhankelijke studio met enkele tientallen medewerkers.