Nieuwe studio onthult adventuregame Kena: Bridge of Spirits voor pc, PS4 en PS5

Ember Lab heeft zijn debuutgame Kena: Bridge of Spirits aangekondigd. Het spel gaat over Kena, een jonge Spirit Guide, die op onderzoek uitgaat in een overwoekerd bos en een verlaten dorp. De game komt eind dit jaar uit voor PlayStation-consoles en de pc.

Volgens de makers zit de spelwereld van Kena: Bridge of Spirits vol met 'schuchtere en ongrijpbare geesten'. Zij behouden het evenwicht in het bos door rotte elementen te ontbinden. Spelers moeten in het spel Rot verzamelen, waarmee ze vaardigheden kunnen ontwikkelen en de omgeving kunnen transformeren. In de trailer is te zien hoe Kena een verdord stuk bos weer omtovert in een groen tafereel. Het spel bevat volgens de omschrijving een 'onvergetelijke verhaallijn' en snelle gevechten.

Sony toonde de game donderdag tijdens zijn PlayStation 5-presentatie. Het spel komt uit voor Sony's nieuwe console, maar ook voor de PlayStation 4. Het gaat om een timed exclusive; op een later moment kan het spel ook naar andere consoles komen, maar details daarover zijn nog niet bekend. Wel verschijnt er eind dit jaar ook meteen een pc-versie in de Epic Games Store. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Ember Lab is een nieuwe onafhankelijke gamestudio die bestaat uit veertien medewerkers. De makers krijgen ondersteuning van Sony voor het maken van de game. In 2016 bracht de studio al de korte animatiefilm Majora's Mask - Terrible Fate uit. Die video is een eerbetoon aan de gelijknamige Zelda-game.