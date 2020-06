System76 brengt Serval WS-laptop met Ryzen-desktopprocessors uit

System76 heeft een nieuwe versie van zijn Serval WS-laptop uitgebracht, die een desktop-versie van AMD's Ryzen-cpu heeft. De laptop draait op minimaal een Ryzen 5 3600 en heeft een GeForce RTX 2070-gpu en 64GB aan werkgeheugen.

Het is het eerste laptopmodel van System76 dat niet op een Intel-chipset draait. System76 brengt al langer de Serval WS-laptops uit, die eigenlijk vooral mobiele desktops zijn. De editie die dit jaar uitkomt draait op de Ryzen-chips en wordt met Linux geleverd.

De Serval WS 2020 komt in verschillende uitgaven uit, allemaal met AMD-chips van de derde generatie. De laptop kan worden gekocht met een Ryzen 5 3600, een Ryzen 7 3700X of een Ryzen 9 PRO 3900. Er zijn twee gpu-configuraties beschikbaar van Nvidia. Het daarbij om de GeForce GTX 1660 Ti of de RTX 2070.

De laptop kan daarnaast worden geleverd met maximaal 64GB aan ddr4-geheugen, en het apparaat heeft twee m2-sata of pci-e nvme-ssd's voor 2TB aan opslag, met een uitbreidingsmogelijkheid naar 8TB.

De laptop heeft een 15,6"-scherm met een full-hd-resolutie van 1920x1080 pixels met een verversingssnelheid van 120Hz. Als aansluitopties zijn er twee usb 3.2-poorten, een usb 3.2 usb-c-poort en een usb 2.0-poort, en een sd-kaartlezer. Ook zit er een gigabit ethernetaansluiting op de laptop, en ondersteunt het apparaat wifi 6 ax.

De laptop is 32x360x258mm groot en weegt 2,7 kilo. De batterij is 62Wh en wordt afhankelijk van de gpu geleverd met een 180W- of 230W-lader.

System76 levert de laptop met Ubuntu, of met zijn eigen Linux-distributie Pop!_OS. Er is geen Windows-configuratie beschikbaar. De prijzen van de laptop beginnen bij 1299 dollar ofwel 1154 euro, maar wie alle maximale specs neemt betaalt rond de 5000 dollar. De beschikbaarheid is nog niet bekend.