System76 brengt opensource mechanisch Launch-toetsenbord uit voor 285 dollar

System76 heeft zijn Launch-toetsenbord uitgebracht. Dit mechanische toetsenbord is volledig opensource, heeft vervangbare switches, en is configureerbaar met bijbehorende software. De eerste Launch-toetsenborden worden in juni verzonden en kosten 285 dollar.

De System76 Launch heeft een tenkeyless ontwerp met een gesplitste spatiebalk. Het toetsenbord wordt standaard geleverd met Box Jade- of Box Royal-switches van Kailh. Deze kunnen door de gebruiker vervangen worden met andere MX-achtige switches, aangezien de Launch wordt geleverd met hotswap-sockets. Gebruikers kunnen er niet voor kiezen om het toetenbord zonder meegeleverde switches te kopen. De meegeleverde keycaps zijn gemaakt van pbt-plastic en hebben een xda-profiel.

De fabrikant schrijft dat het toetsenbord 100 procent opensource is. Zo zijn de ontwerpen van het pcb en de behuizing bijvoorbeeld opensource. De schema's van deze hardware staan op GitHub. Gebruikers kunnen het toetsenbord dus zelf nabouwen, mits ze daarvoor de apparatuur tot hun beschikking hebben. De firmware van het Launch-toetsenbord is gebaseerd op QMK en is ook volledig opensource. System76 heeft de broncode van de software ook gepubliceerd op GitHub.

Het System76 Launch-toetsenbord. Afbeelding via System76

Verder kan het toetsenbord via software volledig aangepast worden. Gebruikers kunnen via de opensource System76 Keyboard Configurator-applicatie de lay-out van hun toetsenbord aanpassen. Het Launch-toetsenbord ondersteunt maximaal vier layers, waarmee gebruikers bijvoorbeeld snelkoppelingen kunnen instellen. Gebruikers kunnen via deze layers ook wisselen tussen verschillende toetsenbord-lay-outs, zoals colemak of dvorak.

Gebruikers kunnen het toetsenbord aansluiten met een USB 3.2 Gen 2-connector van het type-C. De fabrikant levert USB C-naar-C- en USB C-naar-A-kabels mee. Het toetsenbord bevat verder een geïntegreerde USB-hub met vier USB 3.2 Gen 2-aansluitingen, waarvan twee van het type-C en twee van het type-A. Het toetsenbord heeft afmetingen van 309x136x33mm en weegt 948 gram.

System76 is een Amerikaanse hardwareverkoper, die zich specialiseert in Linux-systemen. De fabrikant verkoopt onder andere Thelio-desktops en verschillende laptops met Linux, die bijvoorbeeld geleverd worden met opensource hardware of firmware. Het bedrijf maakt ook een eigen Linux-distributie, genaamd Pop!_OS. Dit besturingssysteem is gebaseerd op Ubuntu en de Gnome-desktopomgeving, hoewel het bedrijf in juni een eigen desktopomgeving introduceert in Pop!_OS 21.04.

Afbeeldingen via System76