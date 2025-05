System76 toont teaser van eerste zelfgemaakte Linux-laptop

System76-ceo Carl Richell toont teasers van zijn eerste zelfgemaakte laptop op Twitter. Het bedrijf gaat die laptop in zijn fabriek in Denver produceren. System76 verkoopt al langer Linux-laptops, maar gebruikt daarvoor laptopontwerpen van oem's.

Richell meldt op Twitter dat de eerste zelfgemaakte System76-laptop de codenaam Virgo krijgt. De topman toont daarbij de behuizing voor een lcd-paneel, die is gefreesd uit een 6061-aluminiumlegering. Op het paneel is onder meer het System76-logo te zien. Het is voor het eerst dat het bedrijf beelden van een laptopprototype deelt. De ceo zegt echter niet wanneer de laptop precies moet uitkomen.

System76 meldde eind 2019 al dat het zelf laptops gaat ontwerpen en produceren. Momenteel zijn de laptops van het bedrijf gebaseerd op ontwerpen van oem's als Clevo en Sager, die vervolgens worden voorzien van Linux en in veel gevallen opensourcefirmware. System76 produceert al wel andere hardware in zijn fabriek in Denver, Colorado. Het Launch-toetsenbord en de behuizing van de System76 Thelio-desktops worden daar bijvoorbeeld al gemaakt.

Vorig jaar sprak Tweakers met System76-principalengineer Jeremy Soller. Hij zei toen dat System76 nog bezig was met het ontwerpen van zijn eerste zelfgemaakte laptops. Het bedrijf had op dat moment nog geen prototypes gemaakt, maar was vooral nog bezig met het onderzoek doen naar verschillende materialen. Daar is nu dus verandering in gekomen.

Soller maakte vorig jaar ook tegenover Tweakers bekend dat het bedrijf een distributiecentrum in Europa wil openen, zodat gebruikers hardware van het bedrijf kunnen kopen zonder extra invoerkosten te moeten betalen. Het bedrijf zou daar op termijn ook desktops en laptops gaan verkopen. Wanneer dat Europese distributiecentrum precies opengaat, is nog niet bekend.

Bron: System76-ceo Carl Richell, via Twitter