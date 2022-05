System76 werkt aan eigen Linux-desktopomgeving met programmeertaal Rust

System76, het bedrijf achter de Linux-distributie Pop_OS, werkt aan een volledig zelfgemaakte desktopomgeving die wordt geschreven met Rust. Het bedrijf introduceerde eerder al een eigen Cosmic-desktopomgeving, maar die is nog gebaseerd op Gnome.

Een System76-medewerker en Pop_OS-ontwikkelaar bevestigt deze ontwikkeling in een Reddit-discussie, waarin een gebruiker vraagt of er ooit een KDE Plasma-variant van Pop_OS komt. Michael Murphy van System76 antwoordt daarop dat het bedrijf momenteel werkt aan een eigen desktopomgeving, merkte Phoronix als eerste op. De ontwikkelaar meldt daarbij specifiek dat het niet gaat om een fork van de Gnome-desktop, waarop Pop_OS momenteel is gebaseerd. "Het is zijn eigen ding, dat is geschreven in Rust."

De stap van System76 is niet geheel verrassend, aangezien het bedrijf sinds Pop_OS 21.04 al een soort eigen desktop heeft, genaamd Cosmic. Cosmic is grotendeels gebaseerd op de populaire Gnome-omgeving, maar voert daaraan verschillende wijzigingen door. Cosmic is bijvoorbeeld standaard voorzien van een dock. System76 heeft ook een tiling window manager geïntegreerd, kleine wijzigingen doorgevoerd in de top bar en een launcher toegevoegd, die toegankelijk is via de super-knop. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld applicaties openen, naar specifieke instellingen zoeken of simpele berekeningen uitvoeren.

Volgens Michael Murphy zal de komende Pop_OS-desktopomgeving dus niet langer gebaseerd zijn op Gnome, maar qua ontwerp wel lijken op de huidige Cosmic-omgeving. De nieuwe desktop zal ook dezelfde naam dragen en krijgt naar verwachting ondersteuning voor zowel X11 als Wayland, aangezien X11 een vereiste is voor Nvidia-drivers. Het is niet bekend op welke termijn de nieuwe desktopomgeving moet verschijnen. PopOS zelf blijft voor zover bekend nog wel gebaseerd op Ubuntu.