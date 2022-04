Ontwikkelaar toont eerste beelden van System76's Rust-versie van Pop_OS

Een ontwikkelaar is voor het eerst aan de slag gegaan met System76's eigen Gnome-desktopversie op basis van Rust. Het gaat nog om een previewversie, maar daarin is te zien dat er wel verschillende UI-veranderingen worden doorgevoerd.

System76 bevestigde in november al dat het werkte aan een nieuwe desktopomgeving voor zijn eigen Pop_OS!. Die is gebaseerd op Rust. De desktopomgeving lijkt veel op de huidige Cosmic-UI die Pop_OS! nu gebruikt, maar die is nog gebaseerd op Gnome.

Ontwikkelaar Eduardo Flores heeft nu gekeken naar hoe die desktopomgeving eruit ziet. Volgens hem valt vooral op dat er naast kleine UI-wijzigingen meer te customizen is aan de Rust-versie van Cosmic. De huidige Cosmic-desktop gebruikt nog GTK4 voor de Instellingen-app, maar in Rust wordt dat iets anders. Ook zitten er kleine veranderingen in de UI van de instellingen die deels via CSS worden opgebouwd.

De zoekfunctie wordt een van de grootste veranderingen in Cosmic. Die is op te roepen van overal in de instellingen-app, en niet alleen in het hoofdmenu. Gebruikers hoeven daarmee niet telkens terug naar de eerste pagina.

In veel instellingen is de invloed van Gnome terug te zien. De launcher is bijvoorbeeld nagenoeg hetzelfde. Ook de app-lade ziet er hetzelfde uit, net als de dock onderin het scherm die nu al in Pop_OS! wordt gebruikt. Flores merkt op dat de veranderingen nog niet definitief zijn omdat Cosmic momenteel nog in een previewfase begeeft. Het is nog niet bekend wanneer die versie definitief uit komt.