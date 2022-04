PUBG-ontwikkelaar klaagt Apple en Google aan om het verspreiden van 'kloongame'

Krafton, uitgever en ontwikkelaar van PlayerUnknown's Battlegrounds, is in de VS een rechtszaak gestart tegen onder meer Apple en Google. De rechtszaak draait om de games Free Fire en Free Fire MAX, die volgens Krafton het auteursrecht van het bedrijf schenden en in de appwinkels staan.

Free Fire en Free Fire MAX zijn twee battleroyalegames die werden uitgebracht door ontwikkelaar Garena. Krafton claimt dat deze games sterk lijken op PUBG en daardoor het auteursrecht van de ontwikkelaar schenden. Opvallend detail is dat Garena de verkoop van de mobiele game Free Fire in 2017 startte, kort na de eerste release van PUBG. Krafton nam contact op met Garena, waarna de twee bedrijven 'tot een overeenkomst kwamen'. De PUBG-uitgever benadrukt dat Garena hiermee geen toestemming kreeg om het auteursrecht van PUBG te gebruiken.

Rond september 2021 bracht Garena Free Fire MAX uit. Beide games zijn beschikbaar op Android en iOS via de Google Play Store en Apples App Store. Krafton zegt dat beide games inbreuk maken op zijn auteursrecht en veel aspecten van PUBG kopiëren. Zo beginnen beide games een wedstrijd op een vergelijkbare manier, waarbij de spelers vanuit een vliegtuig springen en met een parachute moeten landen op een eiland. Ook de 'combinatie en selectie van wapens, bepantsering en unieke objecten, locaties en de algehele keuze van kleuren, materialen en textures' lijken bij de twee games op elkaar, evenals de gameplay, stelt het bedrijf.

Krafton zegt dat Garena 'honderden miljoenen dollars' heeft verdiend door de twee games wereldwijd te verkopen. Ook Apple en Google zouden 'een substantieel bedrag hebben verdiend' door de games in de Stores aan te bieden. Daarnaast zouden deze twee bedrijven veel gebruikers- en verkoopdata hebben kunnen verzamelen door de verkoop van de twee games.

De Zuid-Koreaanse PUBG-maker zegt in december 2021 Apple en Google te hebben gevraagd om het verspreiden en verkopen van de Free Fire-games te staken. Dit hebben ze echter niet gedaan. Krafton eist daarom bij de rechter dat de verkoop van deze games worden gestaakt en dat het bedrijf een onbenoemd bedrag als schadevergoeding wordt betaald. Ook gamemaker Garena valt onder de rechtszaak, evenals YouTube. Dit platform zou gameplayvideo's van Free Fire tonen, die Krafton ook offline wil hebben.

Apple en Google hebben voor zover bekend nog niet gereageerd. Een Garena-woordvoerder zegt tegen The Verge dat Kraftons claims ongegrond zijn. The Verge zegt ook op basis van analisten dat de Free Fire-games lijken te groeien, ten koste van PUBG. Dit zou verklaren waarom Krafton nu besluit Garena aan te klagen.