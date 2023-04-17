Nexon klaagt Dark and Darker-maker Ironmace aan wegens auteursrechtenschending

Nexon dient een aanklacht in tegen Dark and Darker-ontwikkelaar Ironmace. Volgens Nexon hebben ontwikkelaars achter die game, die eerder bij Nexon werkten, hun concurrentiebeding geschonden. De game werd eerder al van Steam gehaald op verzoek van Nexon.

Nexon heeft de aanklacht onlangs ingediend bij een rechtbank in Washington, zo merkte Eurogamer op. Daarin beticht Nexon de studio van auteursrechtenschending. In de rechtszaak stelt Nexon dat oud-medewerkers hun concurrentiebeding hebben geschonden toen ze aan de slag gingen bij Ironmace. Die verbiedt medewerkers om zonder toestemming van Nexon te gaan werken 'in dezelfde branche die mogelijk inbreuk kan maken op de handelsgeheimen van Nexon'. De medewerkers in kwestie zouden een dergelijke overeenkomst van een jaar hebben ondertekend.

Nexon wil dat Ironmace de ontwikkeling van Dark and Darker staakt en eist een schadevergoeding. "Het gedrag van de gedaagden goedkeuren zou een bedreiging vormen voor Nexon, de videogame-industrie en alle consumenten die graag geavanceerde videogames spelen", luidt de rechtszaak. "Gameontwikkelaars zouden niet in staat zijn om jaren aan mensuren te investeren in de ontwikkeling van games als hun werknemers eenvoudig de projectbestanden van hun werkgever naar hun eigen persoonlijke servers zouden kunnen overbrengen en een nieuw bedrijf zouden kunnen beginnen."

Ironmace werd eerder al door Nexon beschuldigd van auteursrechtenschending. Volgens de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar heeft het team van Ironmace gebruikgemaakt van 'assets en materialen' uit hun tijd bij Nexon. Het gaat daarbij specifiek om werk aan P3, een game die momenteel in ontwikkeling is bij Nexon. Het bedrijf deelde in zijn rechtszaak vergelijkende screenshots van P3 en Dark and Darker, meldt ook YouTube-kanaal Onepeg. Ironmace zou verschillende in-game handelingen gekopieerd hebben, zoals de manier waarop personages 'hun handen in een kenmerkende cirkelvormige beweging over kisten bewegen zonder de kist fysiek aan te raken' om die kisten open te maken.

Dark and Darker werd eerder al van Steam gehaald na een cease-and-desistverzoek van Nexon. Ironmace zei toen dat de takedown 'gebaseerd was op verdraaide beweringen' en dat het met zijn juridische team werkt om 'de kwestie op de best mogelijke manier te verhelpen'.

Dark and Darker is een battleroyalegame waarin spelers uit een middeleeuwse kerker moeten ontsnappen. Gaandeweg wordt het speelveld kleiner, waardoor spelers gedwongen worden om elkaar te ontmoeten en te vechten. Het spel draait om een combinatie van pvp- en pve-gevechten, vergelijkbaar met games als Escape from Tarkov. Gebruikers kunnen zelf een uitrusting meenemen een kerker in en verliezen die als ze doodgaan.

Update, 16.08: In het artikel werd aanvankelijk gesproken over de ontwikkelaar 'Irongate'. Dit moest echter Ironmace zijn. Het artikel is hierop aangepast.