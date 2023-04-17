Nexon klaagt Dark and Darker-maker Ironmace aan wegens auteursrechtenschending

Nexon dient een aanklacht in tegen Dark and Darker-ontwikkelaar Ironmace. Volgens Nexon hebben ontwikkelaars achter die game, die eerder bij Nexon werkten, hun concurrentiebeding geschonden. De game werd eerder al van Steam gehaald op verzoek van Nexon.

Nexon heeft de aanklacht onlangs ingediend bij een rechtbank in Washington, zo merkte Eurogamer op. Daarin beticht Nexon de studio van auteursrechtenschending. In de rechtszaak stelt Nexon dat oud-medewerkers hun concurrentiebeding hebben geschonden toen ze aan de slag gingen bij Ironmace. Die verbiedt medewerkers om zonder toestemming van Nexon te gaan werken 'in dezelfde branche die mogelijk inbreuk kan maken op de handelsgeheimen van Nexon'. De medewerkers in kwestie zouden een dergelijke overeenkomst van een jaar hebben ondertekend.

Nexon wil dat Ironmace de ontwikkeling van Dark and Darker staakt en eist een schadevergoeding. "Het gedrag van de gedaagden goedkeuren zou een bedreiging vormen voor Nexon, de videogame-industrie en alle consumenten die graag geavanceerde videogames spelen", luidt de rechtszaak. "Gameontwikkelaars zouden niet in staat zijn om jaren aan mensuren te investeren in de ontwikkeling van games als hun werknemers eenvoudig de projectbestanden van hun werkgever naar hun eigen persoonlijke servers zouden kunnen overbrengen en een nieuw bedrijf zouden kunnen beginnen."

Ironmace werd eerder al door Nexon beschuldigd van auteursrechtenschending. Volgens de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar heeft het team van Ironmace gebruikgemaakt van 'assets en materialen' uit hun tijd bij Nexon. Het gaat daarbij specifiek om werk aan P3, een game die momenteel in ontwikkeling is bij Nexon. Het bedrijf deelde in zijn rechtszaak vergelijkende screenshots van P3 en Dark and Darker, meldt ook YouTube-kanaal Onepeg. Ironmace zou verschillende in-game handelingen gekopieerd hebben, zoals de manier waarop personages 'hun handen in een kenmerkende cirkelvormige beweging over kisten bewegen zonder de kist fysiek aan te raken' om die kisten open te maken.

Dark and Darker werd eerder al van Steam gehaald na een cease-and-desistverzoek van Nexon. Ironmace zei toen dat de takedown 'gebaseerd was op verdraaide beweringen' en dat het met zijn juridische team werkt om 'de kwestie op de best mogelijke manier te verhelpen'.

Dark and Darker is een battleroyalegame waarin spelers uit een middeleeuwse kerker moeten ontsnappen. Gaandeweg wordt het speelveld kleiner, waardoor spelers gedwongen worden om elkaar te ontmoeten en te vechten. Het spel draait om een combinatie van pvp- en pve-gevechten, vergelijkbaar met games als Escape from Tarkov. Gebruikers kunnen zelf een uitrusting meenemen een kerker in en verliezen die als ze doodgaan.

Update, 16.08: In het artikel werd aanvankelijk gesproken over de ontwikkelaar 'Irongate'. Dit moest echter Ironmace zijn. Het artikel is hierop aangepast.

P3 naast Dark and Darker, Nexon-rechtszaak
Een vergelijking van P3 naast Dark and Darker

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2023 15:43 26

17-04-2023 • 15:43

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Reacties (26)

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WolfsRain 17 april 2023 15:48
Irongate > Ironmace.

Ik heb de hele lawsuit gelezen en ben bang dat Nexon hier erg sterk staat (als Dark and Darker fan). Ik hoop dat ze settlen maar ben er vrij zeker van dat Nexon dit gemakkelijk wint.

Deze video gaat ovet de hele lawsuit heen: https://youtu.be/42SzJLadbHg
Dragenser @WolfsRain17 april 2023 16:27
Hele zaak is raar. Deze video heb ik gezien: https://www.youtube.com/watch?v=9VR4W3zYvds

Maar goed P3 heeft geen developers meer want iedereen is vertrokken naar Ironmace.
WolfsRain @Dragenser17 april 2023 16:37
Klopt. De zaak is sowieso vreemd maar het ziet er verdomd slecht uit voor Ironmace, oa door:
  • Oprichter van Ironmace heeft zonder toestemming gamebestanden van P3 gekopieerd naar een private server, zonder dat daar aanleiding voor was. Dit was toen hij nog in dienst was bij Nexon
  • Hoewel Ironmace aanhaalt dat ze net als P3 Unreal Engine Store assets hebben gebruikt, komen maar liefst 2300/2800 assets precies overeen én hebben ze ook nog eens dezelfde naam
  • Het gros van het spel blijkt qua ideeën en uitwerking gewoon een carbon copy te zijn van P3
  • En dan nog alle andere zaken die Nexon's casus sterker maken zoals het poachen van personeel van Nexon door de oprichter van Ironmace.
EraYaN @WolfsRain17 april 2023 17:06
Die assets zijn dat ook wel allemaal van de asset store gekocht dus die zijn helemaal niet van Nexon. Dus die asset namen zijn allemaal super standaard want die hebben geen van beide bedrijven bedacht. En het helpt niet dat er een sterke naming convention is binnen Unreal waardoor de namen helemaal generiek zijn.
WolfsRain @EraYaN17 april 2023 18:29
Dit ben ik met je eens, maar dan is het alsnog vreemd dat je vrijwel exact dezelfde assets gebruikt (80%+). Naast dat de rest van het spel dus ook gewoon min of meer een kopie blijkt te zijn (zowel in idee als uitwerking).

Op zich zou dit als losstaand argument niet enorm sterk zijn, maar in de gehele casus...
Tikkels @EraYaN17 april 2023 21:25
Ja klopt, maar voor je game moet je ook bepaalde assets aanspreken lijkt mij. Dan kan je best snel het argument maken dat zij bij het kopieren van de code voor het opstellen van Dark & Darker dezelfde assets hebben aangeschaft om zo het maken van de game makkelijker te maken. Either way, je hebt toch meer dan 80% overeenkomst in assets. Dat is op zijn minst opvallend.

Hoop dat het nog wat word want ik vermaak mij zeer met de playtests zover, zowel solo als met maten, maar ben bang dat dit de laatste is.
MyKey @WolfsRain17 april 2023 17:41
Wat ik mij afvraag, want ik zie ook idd niet hoe Iromace deze zaak gaat winnen. Wat gaat er gebeuren, niet alleen hebben ze alles gejat blijkbaar en het personeel weggekaapt. Ook zijn zij hun personeel en alles kwijt, dus wordt Nexon 2x zo hard getroffen doordat ze nu ook niet verder kunnen met het ontwikkelen van dit project.

Ben ik wel benieuwd wat hier dan uiteindelijk de staf voor zal gaan worden.
Tintel @MyKey18 april 2023 11:26
Personeel wegkapen is misschien niet aardig maar daar is weinig illegaals aan. Klinkt als stelen maar is het niet. Mensen mogen werken waar ze willen.

Maar source/assets 'overnemen' is wel stelen.
Groningerkoek @MyKey17 april 2023 18:09
Schade ontstaan uit ontvreemden bedrijfseigendom en overtreden concurrentiebeding kan op de personen zelf verhaald worden. Mocht het zo zijn dat die personen niet voldoende geld hebben maar wel waarde in aandelen bezitten kan het zelfs zo zijn dat die aandelen worden overgeheveld naar de schadelijdende partij op die manier zou Nexon de andere studio in handen kunnen krijgen. In alle andere gevallen lijkt mij het voortbestaan van Ironmace uitgesloten.
Bulls @WolfsRain18 april 2023 08:36
Waarom gaan ze niet fuseren en maken ze samen de game af die ze zo graag willen maken. Maar goed ze zullen vast niet vertrokken zijn zonder reden.
Cergorach
@Dragenser17 april 2023 16:41
Maar goed P3 heeft geen developers meer want iedereen is vertrokken naar Ironmace.
Volgens het lawsuit document ging het (ondertussen jaren geleden) om een team van 20 mensen, 1 persoon werd ontslagen en nam er 9 mee. 20-1-9=10 Dus de helft van dat team was er nog ergens eind 2021... In mijn ervaring ga je dan nieuw personeel werven, intern of extern...
Eren 18 april 2023 04:14
Nexon spant een rechtszaak aan, omdat ze de ontwikkelaars hebben betaald om P3 te bouwen. Plotseling verlaten deze ontwikkelaars het bedrijf en beginnen hun eigen bedrijf, waarbij ze alle kennis gebruiken om een 1:1 spel te bouwen met waarschijnlijk gestolen broncode. Nu kan Nexon niet verder ontwikkelen, maar hebben deze jongens in feite het spel gestolen en het geld dat Nexon dacht te investeren in arbeid voor hun bedrijf, ging eigenlijk naar Ironmace.

Dit is diefstal. Het is alsof ik jou help bij het ontwerpen van een product en jij mij maandenlang betaalt. Plotseling vertrek ik en neem ik alle kennis en prototypes mee om een concurrerend product te maken. Ik hoef geen geld te verspillen aan onderzoek, omdat je het in feite voor mij hebt betaald.

Wel begrijpelijk dat Nexon een rechtszaak aanspant.
Bulls @Eren18 april 2023 08:40
Maar ook begrijpelijk als je jaren aan iets werkt dat het een beetje van jezelf is. Ookal ben je ervoor betaald. Ik wil dan wel de reden weten waarom ze vertrokken zijn, blijkbaar willen beide partijen de game graag maken.
vSchooten @Eren18 april 2023 15:33
Lees de response van ironmace eerst maar eens voordat je zonder context een conclusie maakt;
https://www.reddit.com/r/...m=ios_app&utm_name=iossmf
Dit is natuurlijk een kant van het verhaal maar ze bieden tenminste bewijs aan.
Scale 17 april 2023 15:46
Ik geloof dat het bedrijf Ironmace heet, niet "Irongate".
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Scale17 april 2023 16:10
Daar haal ik inderdaad twee bedrijven door elkaar. Het is aangepast :)
RRRobert @AverageNL17 april 2023 16:19
Daar haal ik inderdaad twee bedrijven door elkaar. Het is aangepast :)
Niet helemaal, lees de update tekst nog één keer ff door ;)

On topic: concurrentiebeding kan ontzettend vaag zijn; als jij hetzelfde werk gaan doen bij een concurrent van jouw voorlaatste werkgever, is dat meestal wel van toepassing, maar als je jezelf daarbij flink kunt verbeteren, bijvoorbeeld doordat je bij de concurrent een hoger geplaatste functie en/of een aanzienlijk verbeterd salaris gaat opstrijken, dan kan een rechter het concurrentiebeding van tafel vegen onder het mom van concurrentiebeding = carrière belemmering. Zeker ook als de werknemer in kwestie niet in de gelegenheid werd gesteld om in e oude functie over de positie of het salaris te onderhandelen, of bij promoties te worden gepasseerd.
Tintel @RRRobert18 april 2023 11:27
Ja hoe ruimer het concurrentie beding - hoe minder het waard is "Gij zult 1 jaar niet meer in de game industrie werken", terwijl je een game-developer bent is totaal onhoudbaar.
Akemi @AverageNL17 april 2023 16:16
En dan vervolgens in de update het weer fout doen. :D
AuteurAverageNL Nieuwsredacteur @Akemi17 april 2023 16:18
Bah. Ik ga koffie zetten :+
Verwijderd @AverageNL17 april 2023 16:35
Niet voor niks "Average" NL ;)

De reactie van Ironmace staat hier:
https://www.reddit.com/r/...rz27/dmca_discord_update/
StoneyVids @AverageNL17 april 2023 16:17
"In het artikel werd aanvankelijk gesproken over de ontwikkelaar 'Irongate'. Dit moest echter Irongate zijn. Het artikel is hierop aangepast." Zwaar weekend gehad? 8)7
djcasl @AverageNL17 april 2023 16:17
"In het artikel werd aanvankelijk gesproken over de ontwikkelaar 'Irongate'. Dit moest echter Irongate zijn. Het artikel is hierop aangepast."
Alleen je laatste zin klopt dan nog niet Staat 2 keer Irongate
Raizio @Scale17 april 2023 15:55
Irongate is weer van Valheim ja :+
BadRespawn 18 april 2023 11:22
auteursrechtenschending. In de rechtszaak stelt Nexon dat oud-medewerkers hun concurrentiebeding hebben geschonden toen ze aan de slag gingen bij Ironmace. Die verbiedt medewerkers om zonder toestemming van Nexon te gaan werken 'in dezelfde branche die mogelijk inbreuk kan maken op de handelsgeheimen van Nexon'.
In dit geval is er blijkbaar overduidelijk auteursrechtenschending, maar zo'n concurrentiebeding zou eigenlijk niet rechtsgeldig moeten zijn. Een werknemer leidt immers schade als die van baan zou wisselen (om welke reden dan ook) en dan verboden is werk te gaan doen waar die juist wel ervaring mee heeft. De bedragen waar het dan om gaat zijn lager dan igv een bedrijf, maar relatief is de schade vergelijkbaar zo niet hoger.
Concurrentiebeding is ook juist igv auteursrechtenschending niet echt relevant.
nemesis2212 18 april 2023 11:54
wel grappig dat het gewoon via torrent te downen en te spelen is, lijkt een dikke middelvinger naar nexon te zijn. Leuk spel trouwens, wel best moeilijk!

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