Dark and Darker is te koop buiten Steam, rechtszaak loopt nog

Dark and Darker, de first-person extraction dungeon crawler die door een rechtszaak van Steam verdween, is weer verkrijgbaar. De game is buiten Steam om op twee platforms te koop voor zo'n 32 euro. De rechtszaak loopt ondertussen nog.

De game is te koop op zijn officiële website en op de site Chaf Games, een online gamewinkel uit Zuid-Korea. Beide exemplaren van de game zijn hetzelfde en spelers kunnen met elkaar spelen ongeacht van welke winkel de game afkomstig is. In een e-mail aan PC Gamer meldt ontwikkelaar Ironmace de game wel 'zo snel mogelijk' weer op Steam te willen hebben.

Dark and Darker kost 32 euro, maar voor 46 euro hebben spelers de Founder's Edition. Die biedt wat cosmetische extra's en deze spelers krijgen eerder toegang tot nieuwe kerkers. Het gaat hier om een earlyaccessversie, dus de game is nog niet af.

In een blogpost stipt Ironmace aan dat ingamevoicechat nog niet aanwezig is vanwege een juridische kwestie, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet de bovengenoemde rechtszaak. Het bedrijf brengt dit als een formaliteit en spreekt het vertrouwen uit dat dit er binnenkort in zit. Verder moeten spelers 'groeipijn' verwachten en zitten 'veel belangrijke features' nog niet in de game. Die moeten 'in de komende maanden' toegevoegd worden.

Het spel heeft al wel een ingameshop. Daar worden momenteel cosmetische items verkocht en ingame wordt onderstreept dat er 'geen voordeel in competitie' mee verworven kan worden. Ironmace zegt met de winkel 'realitisch te willen zijn over het runnen van een online game, maar zonder ons te wenden tot willekeurige lootboxes en fomo -items'.

Bij het Zuid-Koreaanse Ironmace werken onder andere voormalige medewerkers van de eveneens Zuid-Koreaanse game-uitgever Nexon. Volgens Nexon hebben ontwikkelaars achter Dark and Darker hun concurrentiebeding geschonden door intellectueel eigendom van Nexon te gebruiken in deze game. Het spel werd eerder al van Steam gehaald op verzoek van Nexon en een rechtszaak tussen de twee partijen loopt nog. Dark and Darker deed zijn eerdere playtests op Steam, maar de latere playtests, daterend van nadat ze van Steam af moesten, werden via bittorrent verspreid.

Dark and Darker is een first-person extraction dungeon crawler. Spelers gaan alleen of in teamverband een kerker in, waar een battleroyale-stijl cirkel steeds kleiner wordt. Spelers moeten vechten met computergestuurde vijanden, buit verzamelen en ontsnappen uit de kerker via teleporters. Met spelers die ze tegenkomen, kunnen ze samenwerken of vechten, maar bij samenwerking kan het bondgenootschap op ieder moment in elkaar storten; er kan maar één persoon door een teleporter ontsnappen. De game heeft een fantasythema en de verschillende klassen zijn fighter, barbarian, rogue, ranger, wizard en cleric.