Epic Games maakt Dark and Darker in november onspeelbaar via Epic Games Store

De game Dark and Darker is vanaf 1 november niet meer speelbaar via de Epic Games Store. Ontwikkelaar Ironmace is verwikkeld in een juridische strijd met concurrent Nexon. Als gevolg daarvan is de game al sinds maart niet meer te koop in de Epic Games Store.

Verschillende mensen hebben een e-mail gekregen van Epic Games waarin het bedrijf zijn beslissing toelicht, meldt onder meer Rock Paper Shotgun. Epic Games schrijft dat spelers geen Redstone Shards, de premium munteenheid van het spel, of Legendary Status-upgrades meer kunnen kopen. De Legendary Status-dlc, te koop voor ongeveer 27 euro, biedt onder andere toegang tot nieuwe kerkers en extra functies.

Spelers die de Legendary Status-upgrade al hebben gekocht, krijgen van Epic Games hun geld terug via de betaalmethode die zij gebruikt hebben om de dlc te kopen. Als dat niet mogelijk is, krijgen spelers het bedrag als tegoed op hun Epic Games-account. Het bedrijf betaalt het geld dat spelers hebben uitgegeven aan Redstone Shards niet terug.

Nexon klaagde Ironmace in april 2023 aan omdat verschillende ontwikkelaars van Dark and Darker, die eerder bij Nexon werkten, hun concurrentiebeding zouden hebben geschonden. Uiteindelijk oordeelde een rechtbank in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul in februari dat Ironmace geen inbreuk op het auteursrecht van Nexon had gepleegd. De rechtbank oordeelde wel dat Ironmace 8,5 miljard won, zo'n 5,4 miljoen euro, aan schadevergoeding moest betalen.

Dark and Darker is een fantasybattleroyalegame waarin spelers uit een middeleeuwse kerker moeten ontsnappen. Het speelveld wordt steeds kleiner naarmate een match vordert. Het spel kent zowel pvp- als pve-gevechten. Gebruikers kunnen zelf een uitrusting in een kerker meenemen en verliezen deze als ze doodgaan. De game werd eerder ook van Steam gehaald, maar lijkt daar inmiddels weer verkrijgbaar. Ook de Legendary Status-dlc is daar nog te koop.