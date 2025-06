Donald Trump stelt deadline verplichte verkoop TikTok voor derde keer uit

De Amerikaanse president Donald Trump stelt de deadline voor de verplichte verkoop van TikTok met negentig dagen uit. Het is de derde keer dat Trump de deadline verschuift. De nieuwe deadline valt halverwege september.

De regering-Trump wil er de komende negentig dagen voor zorgen dat er alsnog een overeenkomst wordt gesloten, zodat Amerikanen TikTok kunnen blijven gebruiken met de garantie dat hun gegevens veilig zijn. Dat meldt Financial Times. Het Amerikaanse Congres keurde vorig jaar wetgeving goed die ByteDance dwingt om TikTok te verkopen. Als TikTok in Chinese handen blijft, zou de app in de Verenigde Staten geblokkeerd worden vanwege de 'nationale Amerikaanse veiligheid'.

Trump heeft de deadline voor de gedwongen verkoop van TikTok al twee keer uitgesteld: eerst van januari naar april, toen van april naar juni en nu van juni naar september. Het Witte Huis was voor de deadline van april dicht bij een overeenkomst om TikTok af te splitsen van ByteDance. De Chinese techgigang zei tegen het Witte Huis en investeerders dat China bereid was om de deal goed te keuren, maar trok deze goedkeuring weer in toen Trump in april Chinese importheffingen aankondigde.