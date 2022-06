TikTok-ban van 12 november is van de baan na uitspraak federale rechter

De geplande afsluiting van TikTok op 12 november in de VS gaat niet door. Een drietal gebruikers beargumenteerden dat hun werken informatief zijn en daarmee beschermd, waarin een federale rechter ze gelijk gaf. Een volgende datum voor de TikTok-ban is er momenteel niet.

De werken op TikTok zijn volgens de gebruikers en de rechter beschermd onder de 'vrijheid van meningsuiting'-clausule van de International Emergency Economic Powers Act. Dat schrijft The Verge. Het Amerikaanse Department of Commerce zou op 12 november restricties op onder andere webhosting, en content delivery in laten gaan, waardoor de app in de praktijk niet meer zou werken.

Met de uitspraak van deze rechter is dat voor nu van de baan. Wellicht dat een eventuele verkiezing van Joe Biden tot president van de VS ervoor zorgt dat het conflict met TikTok afloopt, maar de volgende inauguratie staat gepland voor 20 januari. Een nieuwe poging van de huidige regering kan in de tussentijd dus nog plaatsvinden.

President Trump schreef in augustus in een decreet dat er 'geloofwaardig bewijs' is dat het Chinese TikTok-moederbedrijf ByteDance 'mogelijk actie zal ondernemen die de nationale veiligheid van de Verenigde Staten dreigt te schaden'. De president gaf ByteDance toen een verkoopdeadline van 90 dagen na publicatie van dat decreet. Hiermee had Chinese bedrijf tot 12 november de tijd om zijn Amerikaanse TikTok-divisie af te stoten.

De deal waarin Oracle en Walmart beide eigenaren worden van de Amerikaanse divisie van TikTok, is nog niet goedgekeurd door de Chinese autoriteiten, waardoor de zorgen van het Witte Huis nog niet weggenomen zijn.