Gerucht: Trump wil betaald online videokanaal beginnen

De Amerikaanse president Donald Trump denkt er volgens een nieuw gerucht over om een betaald online videokanaal te beginnen. Een tv-kanaal beginnen zou te complex zijn, waardoor een betaald online kanaal het beste alternatief is.

Trump zou bij het starten gebruik willen maken van zijn database met contactgegevens van supporters, meldt Axios op basis van anonieme bronnen. Als online wordt begonnen, zou het kanaal sneller kunnen starten dan via traditionele kabelbedrijven mogelijk zou zijn. Er zijn nog geen details over de programmering op het kanaal.

Het kanaal zou nodig zijn omdat Trump vindt dat Fox News, het grootste tv-kanaal in de Verenigde Staten, niet meer het politieke geluid vertolkt dat hij graag wil horen. Zo zou het tv-kanaal meer van zijn politieke tegenstanders interviewen dan voorheen. Trump, sinds 2016 president van de VS, heeft nog niet gereageerd op het gerucht. Hij verloor de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorige week van zijn tegenstander Joe Biden. Hij zou niet de eerste oud-president van de VS zijn die zich richt op video; zijn voorganger Obama is met zijn vrouw series gaan maken voor streamingdienst Netflix.