Samsung kondigt zijn eerste 5nm-soc voor smartphones aan

Samsung heeft zijn eerste 5nm-soc voor smartphones aangekondigd. De Exynos 1080 ondersteunt schermen op 1440p-resoluties tot 90Hz en op 1080p-resoluties tot 144Hz. Samsung heeft een modem met 5G-ondersteuning ingebouwd.

De Exynos 1080 heeft vier Cortex A78-kernen, waarvan de snelste op 2,8GHz loopt en de drie andere tot 2,6GHz komen. Ook zijn er vier Cortex A55-kernen op 2,2GHz. De gpu is een Arm Mali G78MP10 met tien kernen. De soc kan gecombineerd worden met Lpddr4x- of Lpddr5-geheugen. De soc ondersteunt alleen UFS 3.1-opslag.

De modem is ingebouwd en ondersteunt 4G via LTE Cat 18 met snelheden tot 1,2Gbit/s via carrier aggregation op zes frequentiebanden. Uploaden gaat via 4G op maximaal 200Mbit/s. De ondersteuning voor 5G is er voor de lagere 'sub-6'-frequenties en de hogere mmWave-frequenties. Downloaden gaat dan maximaal met 5,1Gbit/s en uploaden met 1,28Gbit/s. Verder ondersteunt de soc bluetooth 5.2 en Wi-Fi 6.

De ondersteuning voor 90Hz-schermen met 1440p-resolutie sluit uit dat telefoons met deze soc 120Hz en 1440p tegelijk aankunnen. De huidige Samsung-smartphones kunnen dat evenmin, hoewel dat bij de concurrentie wel mogelijk is. Bij 1080p-schermen is een verversingsfrequentie tot 144Hz mogelijk. De isp op de soc kan beelden aan tot 200 megapixel en kan video's op 4k-resolutie met 60fps opnemen en afspelen.

Het is de eerste 5nm-soc van Samsung. Concurrent TSMC levert al chips op 5nm en maakt onder meer Apples A14 en M1 op dat procedé. Huawei heeft zijn Kirin 990-soc ook bij TSMC laten maken. Samsung zegt niet wanneer de Exynos 1080 in telefoons verschijnt, maar doorgaans is dat binnen enkele maanden na de aankondiging van een nieuwe soc. De soc lijkt gezien de specs gericht te zijn op duurdere midrange-smartphones, maar niet op high-end modellen.