Samsung presenteert nieuwe Exynos-soc op 12 januari

Samsung zal zijn volgende Exynos-soc presenteren op 12 januari, de eerste dag van de virtuele versie van elektronicabeurs CES. Dat heeft de fabrikant aangekondigd. Het gaat vermoedelijk om de Exynos 2100.

Samsung teaset de aankondiging met de tekst 'Exynos is back'. Het is onbekend waar dat naar verwijst: de Zuid-Koreaanse fabrikant brengt elk jaar meerdere socs uit voor gebruik in vooral zijn eigen smartphones en tablets. Dat is dit jaar ook gebeurd. De Exynos 990 zit bijvoorbeeld in de Europese versie van de Galaxy S20-telefoons en in de 4G-variant van de S20 FE.

Vaak kondigt Samsung zijn socs los aan van zijn nieuwe smartphones. Dat lijkt ook nu te gaan gebeuren. Het gerucht gaat al langer dat Samsung zijn Galaxy S21-telefoons met Exynos 2100-soc wil presenteren op een eigen evenement op 14 januari. Behalve dat het vermoedelijk gaat om een 5nm-soc is er weinig bekend over de Exynos 2100. Samsung heeft met de Exynos 1080 al een 5nm-soc in het assortiment en het bedrijf produceert voor Qualcomm ook de 5nm-soc Snapdragon 888.