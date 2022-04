Gerucht: Samsung Galaxy S21 met 5G kost 849 euro

De prijzen van de Samsung Galaxy S21-serie zijn uitgelekt. Samsung zou in Europa alleen nog maar 5G-modellen verkopen en de goedkoopste uitvoering zou 849 euro kosten. Dat is 150 euro goedkoper dan de introductieprijs van de S20 5G.

De goedkoopste uitvoering van de vorig jaar uitgebrachte Galaxy S20 kostte bij de introductie 899 euro, maar dat was een 4G-model. Samsung zou de instapprijs met de S21-serie verlagen naar 849 euro en bovendien alleen 5G-uitvoeringen verkopen in de meeste landen. De S20 5G kostte bij introductie nog 999 euro.

Ook de Galaxy S21+ krijgt een iets lagere instapprijs, van 1049 euro. Bij de voorganger was dat 1099 euro. De prijs van het topmodel, de Galaxy S21 Ultra, wijzigt niet ten opzichte van de vorige generatie. De goedkoopste uitvoering hiervan kost 1349 euro.

De prijzen zijn online gezet door WinFuture, een site die bekend staat om het publiceren van correcte informatie over nog niet aangekondigde smartphones. Eerder publiceerde de site al officiële renders en specificaties van de Galaxy S21-toestellen.

Uitgelekte renders van de Galaxy S21 en S21 Ultra. De S21+ heeft hetzelfde uiterlijk en camera-eiland als de S21, maar is iets groter.

Volgens WinFuture komt er nog wel een 4G-versie van de Galaxy S21, maar zal die slechts in 'enkele landen' worden uitgebracht. Niet bekend is waar dat toestel uitkomt en voor welke prijs. In Europa zou alleen de 5G-versie uitkomen. Volgens eerdere geruchten worden de Galaxy S21-telefoons op 14 januari aangekondigd en zijn ze enkele weken later verkrijgbaar.

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB 849 euro 1049 euro 1349 euro 256GB 899 euro 1099 euro 1399 euro 512GB - - 1529 euro

Model Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Scherm 6,2", Full-HD+, oled, 120Hz 6,7", Full-HD+, oled, 120Hz 6,8", WQHD+, oled, 1-120Hz (adaptive refresh rate) OS One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 Soc Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Qualcomm Snapdragon 888 of Samsung Exynos 2100 Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh 5000mAh Camera's Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 12 megapixel Telefoto: 64 megapixel Groothoek: 12 megapixel Primair: 108 megapixel Telefoto ('3x zoom'): 10 megapixel Telefoto ('10x zoom'): 10 megapixel Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Kleuropties Phantom Violet Phantom Pink Phantom Gray Phantom White Phantom Violet Phantom Black Phantom Silver Phantom Black Phantom Silver Releasedatum Januari 2021 Januari 2021 Januari 2021

Specificaties en prijzen op basis van informatie gepubliceerd door WinFuture.