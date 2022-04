WinFuture: achterkant Samsung Galaxy S21 lijkt van kunststof, S21+ is van glas

De achterkant van de Samsung Galaxy S21 is vermoedelijk van kunststof, terwijl Samsung de S21+ voorziet van glas aan de achterkant. Dat claimt de Duitse site WinFuture op basis van eigen informatie. De site heeft een volledige lijst van specs online gezet.

WinFuture houdt nog een slag om de arm over de kunststof achterkant van de S21, maar over het materiaal van de S21+ weet de site wel zeker dat het glas wordt. Een keuze voor kunststof zou passen in een trend in de smartphonemarkt, waarbij steeds meer modellen in plaats van een glazen achterkant een achterklep van kunststof hebben.

Aan de voorkant zit een plat scherm met Gorilla Glass Victus eroverheen, aldus de site. De oledschermen van de telefoons komen tot 1300 candela per vierkante meter, een iets hogere helderheid dan de S20-modellen. De resolutie is wel lager met 2400x1080 pixels, tegenover 3200x1440 pixels van de S20-telefoons.

De telefoons komen met dezelfde camera-set-up, met een primaire 12-megapixelcamera met pixels van 1,8 micron groot, goed voor een sensorgrootte van rond 39 vierkante millimeter. De camera met 'telelens' heeft een ongeveer even grote sensor van rond 39 vierkante millimeter, maar heeft met 64 megapixels een veel hogere resolutie. Het is een grotere sensor dan in de S20 en S20+ zit. Het zoomen gebeurt door te croppen op die grote sensor met veel pixels. De camera met ultragroothoeklens is dezelfde als in de S20, aldus WinFuture.

De Europese versie krijgt een Exynos 2100-soc, met één processorkern op 2,9GHz, drie op 2,8GHz en vier op 2,4GHz. Samsung doet daar 8GB aan geheugen bij en 128GB of 256GB aan opslag. De telefoons moeten eind januari uitkomen. De prijzen liggen iets lager dan die van de S20-serie: de S21 kost 849 euro, de S21+ moet 1049 euro kosten.

Op schaal: de S21 en S21+. Bron: WinFuture

Samsung Galaxy S21-line-up* Model Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21+ Samsung Galaxy S21 Ultra Behuizing 151,7x71,2x7,9mm, 171g 161,4x75,6x7,8mm, 202g 165,1x75,6x8,9mm, 228g Scherm 6,2", Full-HD+, LTPS, 120Hz, 14,4x6,5cm, 92,8cm², 20:9, 2400x1080px 6,7", Full-HD+, LTPS, 120Hz, 15,5x7,0cm, 108,4cm², 20:9, 2400x1080px 6,8", WQHD+, LTPO, 1-120Hz (adaptive refresh rate), 15,8x7,1cm, 112cm², 20:9, 3200x1440px OS One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 One UI 3.1, gebaseerd op Android 11 Soc Qualcomm Snapdragon 888 (VS) of Samsung Exynos 2100 (EU) Qualcomm Snapdragon 888 (VS) of Samsung Exynos 2100 (EU) Qualcomm Snapdragon 888 (VS) of Samsung Exynos 2100 (EU) Geheugen en opslag 8GB, 128/256GB 8GB, 128/256GB 12GB, 128/256/512GB Accucapaciteit 4000mAh 4800mAh 5000mAh Camera's Groothoek: 12 megapixel (13mm, 24mm²-sensor, f/2.2-lens) Primair: 12 megapixel (AF, OIS, 26mm, 39mm²-sensor, f/1.8-lens) Telefoto: 64 megapixel (AF, OIS, 28mm, 39mm²-sensor, f/2.0-lens) Groothoek: 12 megapixel (13mm, 24mm²-sensor, f/2.2-lens) Primair: 12 megapixel (AF, OIS, 26mm, 39mm²-sensor, f/1.8-lens) Telefoto: 64 megapixel (AF, OIS, 28mm, 39mm²-sensor, f/2.0-lens) Groothoek: 12 megapixel (AF, 13mm, 24mm²-sensor, f/2.4-lens) Primair: 108 megapixel (AF, OIS, 24mm, 69mm²-sensor, f/1.8-lens) Telefoto ('3x zoom'): 10 megapixel (AF, OIS, 72mm, 15mm²-sensor, f/2.4-lens) Telefoto ('10x zoom'): 10 megapixel (AF, OIS, 240mm, 15mm²-sensor, f/4.9-lens) Connectiviteit 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Release en prijs Januari 2021, 849 euro Januari 2021, 1049 euro Januari 2021, 1399 euro

* Op basis van geruchten