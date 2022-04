Gerucht: Intel B560-chipset krijgt mogelijkheid om geheugen te overklokken

De komende B560-chipset van Intel zou volgens geruchten ondersteuning bieden voor het overklokken van geheugen. Bij de voorgaande B460-chipset kon dit niet. Er zijn daarnaast verschillende engineering samples van Intel Rocket Lake-cpu's verschenen.

De engineering samples werden gepubliceerd op het Chinese sociale netwerk Bilibili. Daarop meldt de leaker dat de Intel B560-chipset ondersteuning biedt voor het overklokken van DDR4-geheugen, zo schrijft ook VideoCardz. Bij de voorgaande B460-chipset was dit niet het geval; Intel bood officieel alleen ondersteuning voor het overklokken van cpu's en geheugen op chipsets in de Z-serie. Concurrent AMD biedt deze mogelijkheid al langer op zijn lager gepositioneerde chipsets. Het is nog niet duidelijk of gebruikers hun cpu's ook kunnen overklokken met een B560-moederbord.

Daarnaast publiceert de Bilibili-gebruiker details over verschillende engineering samples van komende Rocket Lake-cpu's. Het gaat hierbij om een vermeende Intel Core i9-11900, i7-11700K en een i7-11700. De chips beschikken allemaal over acht cores en zestien threads.

Foto's en specificaties van de Rocket Lake-engineering samples. Afbeeldingen via Bilibili

De Core i9-11900 en Core i7-11700K betreffen relatief nieuwe ES2-samples, die in augustus verstuurd zouden zijn. Deze chips ondersteunen PCIe 4.0; bij voorgaande engineering samples was dit nog niet het geval. De Core i7-11700 werd eerder al behandeld door de leaker en valt onder een eerdere lichting engineering samples. Deze ES1-chip uit juni ondersteunde nog geen PCIe 4.0.

De Bilibili-gebruiker meldt ook kloksnelheden van de samples, hoewel die nog niet definitief zijn. De releaseversies van de cpu's zullen hoger geklokt zijn. De i9-11900-sample heeft momenteel nog een base clock van 1,8GHz, met een maximale turbofrequentie van 4,0GHz op alle cores of 4,5GHz op een enkele core. De tdp zou vastgezet zijn op 65W, met een PL2 van 225W. Dat laatste is het maximale vermogen, dat kortstondig gebruikt kan worden om hogere turbofrequenties te halen. Verder meldt de leaker dat de chip op deze snelheden vergelijkbaar presteert met een huidige Core i7-10700K, die ook acht cores met hyperthreading heeft.

De Core i7-11700K-sample biedt momenteel hogere kloksnelheden, hoewel ook die dus niet definitief zijn. De chip zou een kloksnelheid van 3,4GHz hebben met turbofrequenties van 4,3GHz en 4,8GHz op respectievelijk alle cores of een enkele core. De sample heeft overigens ook hogere vermogens; de standaard tdp staat vast op 125W met een PL2-vermogen van 250W.

Intel kondigt zijn Rocket Lake-chips en 500-serie chipsets naar verwachting aan tijdens de CES in januari. De cpu's maken gebruik van Willow Cove-cores, die vermoedelijk worden geproduceert op 14nm. Intel bevestigde eerder al dat de Rocket Lake-chips maximaal acht cores krijgen. De chips worden ook voorzien van een geïntegreerde Xe-gpu.

Coffee Lake-S Comet Lake-S Rocket Lake-S Alder Lake-S ? Procedé 14nm 14nm 14nm (?) 10nm ? Introductie 2018 2020 1e kwartaal 2021 2021 ? Chipset Intel 300 Intel 400 Intel 500 Intel 600 ? Generatie 8e/9e 10e 11e 12e Max. aantal cores 8 10 8 8+8 (big.Little) ? Socket Lga1151 Lga1200 Lga1200 Lga1700 Geheugen Dualchannel ddr4 Dualchannel ddr4 Dualchannel ddr4 ? Pci-e-versie 3.0 3.0 4.0 4.0 ? Pci-e-lanes cpu 16 16 20 ? Pci-e-lanes pch 24 24 24 ? Usb (maximaal) 6x 3.1 Gen2x1

10x 3.1 Gen1x1 3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s)

3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s) 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s)

3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s)

3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s) ? Direct Media Interface x4 3.0 x4 3.0 x8 3.0 ? Wifi AC AX AX ? Intel SGX 1.0 1.0 Verwijderd ?

Overzicht van huidige en komende Intel-desktopprocessors, op basis van bevestigde en uitgelekte details en geruchten