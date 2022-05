10nm-Alder Lake-cpu's van Intel komen tweede helft 2021 uit voor pc en laptops

Intel bevestigt dat zijn Alder Lake-generatie in de tweede helft van dit jaar uitkomt. Het gaat om processors gemaakt op een verbeterde versie van Intels 10nm-procedé, met grote en kleine cores. Er komen zowel Alder Lake-cpu's voor desktops als voor laptops.

Intel teast zijn Alder Lake-processors aan het einde van zijn CES-presentatie. De fabrikant toont een werkend systeem waarin zo'n nieuwe processor zou zitten en geeft enkele details. De Alder Lake-generatie wordt gemaakt op een verbeterde versie van het 10nm SuperFin-procedé. Dat is het huidige procedé waar de Tiger Lake-laptopprocessors op worden gemaakt.

Bovendien bestaan de Alder Lake-processors uit een combinatie van zuinige en krachtige cores. Dergelijke combinaties worden al lange tijd gebruikt in socs voor smartphones en tablets. Intel claimt dat de Alder Lake-processors een grote vooruitgang in de x86-architectuur boeken.

Intel geeft verder nog weinig details over de Alder Lake-processors, maar in de afgelopen maanden is er al veel informatie over uitgelekt. Zo verschenen er op Intels eigen website al details over de bijbehorende lga1700-socket. Volgens geruchten krijgen de desktopprocessors maximaal zestien cores. Het gaat dan om acht krachtige cores en acht zuinige cores.

Vanwege hun nieuwe opbouw hebben de Alder Lake-S-processors voor desktops een ander formaat dan de huidige Comet Lake- en komende Rocket Lake-cpu's en er zijn dus ook nieuwe moederborden voor nodig. Vermoedelijk komt Intel daarvoor met chipsets in de 600-serie.

Coffee Lake-S Comet Lake-S Rocket Lake-S Alder Lake-S Procedé 14nm 14nm 14nm 10nm+ SuperFin Introductie 2018 2020 Q1 2021 H2 2021 Chipset Intel 300 Intel 400 Intel 500 Intel 600 Generatie 8e/9e 10e 11e 12e Max. aantal cores 8 10 8 ? 8+8 (big.Little) ? Socket Lga1151 Lga1200 Lga1200 Lga1700 Geheugen Dualchannel ddr4 Dualchannel ddr4 Dualchannel ddr4 ? Pci-e-versie 3.0 3.0 4.0 4.0 ? Pci-e-lanes cpu 16 16 20 ? Pci-e-lanes pch 24 24 24 ? Usb (maximaal) 6x 3.1 Gen2x1

10x 3.1 Gen1x1 3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s)

3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s) 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s)

3.2 Gen 2×1 (10 Gb/s)

3.2 Gen 1×1 (5 Gb/s) ? Direct Media Interface x4 3.0 x4 3.0 x8 3.0 ? Wifi AC AX AX ? Intel SGX 1.0 1.0 Verwijderd ?

De video begint met afspelen bij de Alder Lake-teaser