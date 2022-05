Gerucht: Intel Core i9-12900K scoort beter dan AMD Ryzen 9 5950X in benchmark

De in de tweede helft van dit jaar te verschijnen Intel Core i9-12900K scoort beter dan de AMD Ryzen 9 5950X. Dat claimt althans Twitter-gebruiker OneRaichu op basis van ongepubliceerde Cinebench R20-data.

Op Twitter zegt Raichu dat de Intel-cpu met standaardsnelheden in combinatie met een aio-waterkoeler in een Cinebench R20-run een singlethreaded score van 810 haalde en 11.600 in een multithreaded scenario. Zoals weergegeven in de AMD Ryzen 5000-review van Tweakers van november vorig jaar behaalde de AMD Ryzen 9 5950X respectievelijk 640 en 10.238. Op basis van deze waarden zou de Intel-cpu op singlethreaded niveau 27 procent beter presteren en 12 procent beter in de multithreaded test.

Raichu, die wel vaker informatie over komende Intel-chips deelt, plaatst hier wel een kanttekening bij om geïnteresseerden te behoeden voor al te veel enthousiasme. Hij stipt aan dat het stroomverbruik van de Intel-cpu nog niet duidelijk is. Volgens hem kan dat gemakkelijk meer dan 200W bedragen als de Intel Core i9-12900K op zijn maximale turbofrequentie draait.

Overigens kan het stroomverbruik van de bestaande Intel Core i9 11900K zomaar op een vermogen van 250W of hoger uitkomen, terwijl het verbruik van de AMD Ryzen 9 5950X stukken lager ligt. Dat blijkt uit de testgegevens van Intels Rocket Lake-review uit maart. Daarnaast benadrukt Raichu dat het hier slechts om een enkele test gaat en dat dus nog niet is te zeggen of de Alder Lake-S-chip van Intel de Ryzen 9 5950X ruimschoots verslaat. Volgens hem zijn beide processors redelijk aan elkaar gewaagd.

De Intel Core i9-12900K zal een hybride architectuur hebben met in totaal zestien cores, waarvan acht grote Golden Cove-cores voor hoge prestaties en acht kleine, zuinige Gracemont-cores. De grote cores moeten kloksnelheden tot 5,3GHz halen, terwijl de Gracemont-cores op maximaal 3,9GHz kunnen draaien. De chip is gebaseerd op het 10nm+-SuperFin-procedé, en ondersteunt DDR5 en PCIe Gen5.