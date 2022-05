Microsoft voegt Teams-chatfunctie toe aan de taakbalk in Windows 11

Microsoft heeft een chatfunctie van Teams toegevoegd aan de taakbalk in Windows 11. De functie krijgt een eigen knop in de taakbalk en opent zich zoals het startmenu, dus niet als een los venster. De functie wordt uitgerold via het Insider-programma voor Windows 11.

De Teams Chat-functie is onderdeel van de Teams desktopclient en wordt momenteel toegevoegd aan previewbuilds van Windows 11 via A/B-tests. Om toegang te krijgen tot de feature moet een gebruiker in het ontwikkelaarskanaal van het Windows Inside-programma zitten.

Op dit moment is de app nog vrij uitgekleed, zoals wordt getoond door BleepingComputer, dat toegang heeft tot de app. Gebruikers kunnen inloggen, contactpersonen toevoegen, en individueel en in groepen chatten. Als een gebruiker op de Chat-knop klikt, wordt de Microsoft Teams-desktopclient geopend in een compacte modus. In de komende weken is Microsoft van plan om de chatfeature uit te breiden met onder andere video- en audiogesprekken en scherm delen.

Zodra de feature werkt, kan een gebruiker een chat beginnen door op het chat-icoon in de taakbalk te klikken of via de snelkoppeling Windows+C. Chat wordt net als het startmenu geopend als pop-up boven elk ander venster en kan op dezelfde manier als het startmenu weggeklikt worden. Vanuit Chat kan vervolgens de volledige Teams-client geopend worden als een los venster.

Ook krijgt de Chat-app rechtsonder in de taakbalk meldingen van berichten, waarop direct inline gereageerd kan worden. Gebruikers kunnen via Windows 11 'Focus assist' kiezen of deze meldingen zichtbaar zijn.

Gebruikers kunnen met de Chat-feature contacten toevoegen via e-mail of sms. Ze krijgen vervolgens een notificatie om contactpersoon te worden via Teams. Ook kunnen contactpersonen uit Skype en Outlook automatisch worden overgezet via een Microsoft-account.

Op dit moment werkt Chat alleen in het Engels en is er nog geen offlinesupport. Ook werken nog niet alle features van Chat. Daarnaast wordt bij het synchroniseren alleen het primaire e-mailadres of telefoonnummer meegenomen in Chat. Ook meldt Microsoft bij sommige gebruikers een probleem waarbij de Chat-feature open blijft staan en niet weggeklikt kan worden. Het bedrijf verzekert dat deze problemen in de komende tijd verholpen worden.