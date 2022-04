Microsoft voegt zoekbalk toe aan startmenu Windows 11

Microsoft heeft de Insider Build van Windows 11 een update gegeven en het bedrijf heeft daarbij onder andere een zoekbalk geïntegreerd in het startmenu. Daarnaast zijn er wijzigingen bij de taakbalk en energiemodi.

De update brengt Windows 11 naar buildversie 22000.65, die beschikbaar is voor gebruikers in het Dev Channel. De toevoeging van de zoekbalk bovenaan het startmenu is de opvallendste wijziging. Wie nu op de Windows-toets op zijn toetsenbord drukt, ziet meteen dat hij kan beginnen met typen om te zoeken, net als bij Windows 10.

Microsoft heeft ook de pagina's voor energie-instellingen uitgebreid en hier zijn onder andere de verschillende modi te selecteren die bepalen na hoeveel uur het scherm uit moet gaan of het systeem in slaapstand moet geraken. Verder is de weergave van de taakbalk nu over meerdere monitoren te verspreiden via de instellingen en heeft Microsoft het ontwerp van diverse dialoogvensters aangepast, zoals het waarschuwingsvenster dat verschijnt bij een lage accucapaciteit.

Ook is het mogelijk drie vensters op elkaar te stapelen met de Snap-functie bij gebruik van schermen in portretmodus. Microsoft heeft verder een reeks bugs gerepareerd. Zo heeft ook Windows 11 de patch tegen PrintNightmare ontvangen.