Microsoft brengt noodpatch uit voor PrintNightmare-bug

Microsoft heeft een noodpatch uitgebracht die de PrintNightmare-kwetsbaarheid repareert. De ernstige bug zat in de Windows Print Spooler-functie en maakte remote code executions mogelijk. De patch maakt het nog steeds mogelijk de bug lokaal uit te buiten.

Microsoft heeft de update out of band uitgebracht, dus buiten Patch Tuesday om. Het gaat om een patch voor een lek dat de code CVE-2021-34527 heeft gekregen en ook wel PrintNightmare wordt genoemd. Het lek werd actief uitgebuit nadat het vorige week werd ontdekt.

De patch is KB5004945 voor Windows 10-versies 2004, 20H2 en 21H1. Voor oudere versies van Windows 10, waaronder versie 1809 en 1507, is een andere KB-patch beschikbaar. Er zijn ook patches voor Windows Server 2019 beschikbaar en voor oudere versies van Windows en Windows Server, waaronder KB5004954 voor Windows 8.1 en Windows Server 2012 R2 en KB5004953 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Er zijn momenteel nog geen patches voor Windows 10 1607 of voor Windows Server 2016 en 2012. Die volgen later nog.

De patch repareert niet ieder onderdeel van PrintNightmare. Het lek maakte het mogelijk om een remote code execution uit te voeren. De KB-updates hebben dat probleem nu opgelost. Tegelijkertijd merkt securityonderzoeker Hacker Fantastic op dat het ondanks de patch nog steeds mogelijk is een local privilege escalation uit te voeren. Om dat te voorkomen, kunnen gebruikers de Point&Print-functionaliteit uitschakelen. Microsoft heeft ook KB5005010 uitgebracht, een patch waarmee nieuwe printerdrivers niet meer zomaar kunnen worden geïnstalleerd. Daarnaast heeft Microsoft vorige week al een work-around gepubliceerd waarmee Print Spooler kan worden uitgeschakeld om uitbuiting te voorkomen.