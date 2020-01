Mozilla brengt noodpatch uit voor Firefox wegens lek dat actief wordt misbruikt

Mozilla heeft een noodpatch uitgebracht voor zijn browser Firefox wegens een lek dat kwaadwillenden actief misbruiken. Het bedrijf raadt gebruikers aan per direct te updaten naar versie 72.0.1.

Mozilla stelt gebruikers via een melding in de browser op de hoogte van de noodzaak om de update per direct door te voeren. Het lek zit in de IonMonkey-compiler, meldt het bedrijf. Dat is een Javascript jit -compiler. De bug zit in incorrecte aliasinformatie die kan leiden tot een 'type confusion'. Daardoor kan een aanvaller de browser laten crashen en die crash misbruiken voor een aanval. Verdere details zijn er nog niet.