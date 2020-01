Spotify gaat gerichte advertenties in exclusieve podcasts injecteren

Spotify gaat gerichte advertenties injecteren in podcasts die alleen op Spotify staan. Daarbij gaat het alleen om afleveringen die gebruikers streamen en niet om gedownloade afleveringen. Daardoor weten adverteerders zeker dat luisteraars de advertenties hebben gehoord.

Spotify kan de advertenties personaliseren op basis van wat het weet over de gebruiker, waaronder geslacht, leeftijd en luistergewoontes, meldt het bedrijf. De Zweedse streamingdienst noemt de technologie Streaming Ad Injection. Behalve dat Spotify weet of gebruikers de advertentie hebben gehoord, meet Spotify ook of gebruikers actie ondernemen naar aanleiding van de advertentie. Hoe dat gebeurt, is niet duidelijk.

De advertenties zullen alleen zitten in podcasts die makers exclusief op Spotify zetten. Dat is een kleine minderheid van de podcasts die op Spotify staan, omdat veel podcasts ook publiceren op andere platforms. Voor die podcasts gebruikt Spotify de technologie niet. De streamingdienst heeft al sinds de oprichting een gratis abonnement, waarbij gebruikers advertenties tussen liedjes in horen.