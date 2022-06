Spotify brengt videopodcasts uit van beperkt aantal makers

Spotify komt met een nieuwe feature voor video's bij podcasts. Er start een proef met een beperkt aantal podcastshows waarbij naast audio ook video kan worden afgespeeld. Audio blijft ook gewoon op de achtergrond draaien.

De videopodcasts zijn te beluisteren en te bekijken voor zowel gratis gebruikers als premiumgebruikers. Het gaat volgens Spotify om een vroege versie van de feature die de komende tijd voor iedereen beschikbaar komt.

Voorlopig zijn er zeven podcasts waarbij video aanwezig is. Dat zijn Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, The Morning Toast, H3 Podcast, Higher Learning with Van Lathan and Tachel Lindsay, en The Rooster Teeth Podcast. Spotify zegt dat het gaat om 'geselecteerde creators'. Het bedrijf schrijft niet of straks alle videomakers beeld aan hun podcast kunnen toevoegen, of hoe dat zou moeten.

Volgens Spotify kunnen gebruikers bij de videopodcasts ook gewoon de audio van de podcast offline downloaden. Ook blijft de audio op de achtergrond doorspelen als gebruikers de app niet open hebben. De video is niet via de picture-in-picturemodus af te spelen.

Spotify investeert de laatste jaren veel in podcasts. Onlangs sloot het bedrijf een exclusieve miljoenendeal met Joe Rogan. Die gaat zijn podcasts alleen nog op Spotify aanbieden. Ook kocht het bedrijf podcastnetwerk Gimlet Media.