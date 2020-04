Spotify heeft 130 miljoen betalende abonnees en ziet veranderde luisterroutines

Spotify heeft nu 130 miljoen betalende gebruikers op een totaal van 286 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Door de coronacrisis is volgens de streamingdienst een duidelijke verandering zichtbaar in de luisterroutines van gebruikers.

Spotify meldt in de presentatie van de kwartaalcijfers dat het een goed eerste kwartaal van 2020 achter de rug heeft, waarbij het bedrijf onder meer wijst naar de 286 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. Dit groeipercentage had het bedrijf ook al tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar.

Het aantal betalende gebruikers met een abonnement steeg met 31 procent tot 130 miljoen; ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar is dat een stijging van 5 procent. Er is ook nog altijd een aanzienlijke groep gebruikers zonder abonnement, waarbij advertenties het verdienmodel vormen. Die groep groeide ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 met 32 procent tot 163 miljoen.

De Zweedse muziekstreamingdienst meldt in een toelichting op de kwartaalcijfers dat er duidelijk sprake is van een covid-19-effect. Zo was er vanaf eind februari een duidelijke daling van het aantal dagelijks actieve gebruikers in Italië en Spanje zichtbaar; dit zijn twee landen die relatief zwaar door het coronavirus getroffen zijn. Het bedrijf zegt dat het een daling van de consumptie zag en dat het daarom verwachtte dat de aantallen maandelijks actieve gebruikers en betalende gebruikers zouden dalen, maar dat bleek niet het geval. Volgens Spotify was er in alle belangrijke regio's sprake van een flinke groei van gebruikers die opnieuw maandelijks actief werden.

Wat de luistergewoontes betreft meldt Spotify dat de dienst minder wordt gebruikt in auto's, via wearables en op webplatforms. In sommige gevallen gaat het om flinke dalingen, maar daar staat tegenover dat het gebruik van Spotify via tv's en gameconsoles met meer dan vijftig procent is gestegen. Ook zijn er duidelijke veranderingen zichtbaar in de ochtendroutines. "Elke dag lijkt nu op het weekend", meldt het bedrijf, een trend die sterker zichtbaar is bij podcasts dan bij het luisteren naar muziek. Spotify verklaart dat door erop te wijzen dat er veel minder gereisd wordt.

De totale omzet van Spotify kwam in de afgelopen drie maanden uit op 1,85 miljard euro, een groei van 22 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Net als in de eerste drie maanden van 2019 was er ook nu sprake van een verlies; een jaar geleden lag dit nog op 47 miljoen euro en in de afgelopen drie maanden daalde het naar 17 miljoen euro.