Spotify heeft bijna twee miljoen podcasts op zijn platforms

Spotify heeft 1,9 miljoen podcasts op zijn platform. Dat blijkt uit de toelichting op de kwartaalcijfers die het bedrijf naar buiten heeft gebracht. De muziekstreamingdienst zet flink in op de groei van podcasts op zijn platform.

In het derde kwartaal van dit jaar had Spotify 1,9 miljoen podcasts op zijn platform, een stijging van 400.000 ten opzichte van het aantal van het tweede kwartaal van dit jaar. Spotify investeert behoorlijk in het verhogen van het aantal podcasts. Zo sloot het bedrijf eerder dit jaar een exclusieve miljoenendeal met Joe Rogan en kocht het ook het podcastnetwerk Gimlet Media.

Van de maandelijks actieve gebruikers op Spotify heeft 22 procent podcastcontent beluisterd in het afgelopen kwartaal. Dat aantal lag tijdens het tweede kwartaal nog op 21 procent. Het totale aantal actieve gebruikers kwam in het afgelopen kwartaal uit op 320 miljoen, een stijging van 29 procent ten opzichte van een jaar geleden en een stijging van 7 procent in vergelijking met het tweede kwartaal. Die stijging schrijft Spotify vooral toe aan een succesvolle introductie van zijn dienst in Rusland en veel ex-Sovjetstaten en succesvolle marketingcampagnes in India.

Het aantal betalende abonnees zit nu op 144 miljoen, een stijging van 27 procent op jaarbasis en een stijging van 5 procent afgezet tegen het aantal van het tweede kwartaal van dit jaar. Spotify zegt dat er een sterke groei is te zien in alle regio's, maar ook hierbij noemt het bedrijf specifiek Rusland, wat volgens de dienst 'de meeste succesvolle marktintroductie tot nu toe is'. Verder wijst Spotify naar de eerdere introductie van het Duo-abonnement, als een andere oorzaak voor de groei.

De totale omzet kwam uit op 1,98 miljard euro, een stijging van 14 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Nog altijd schrijft het bedrijf rode cijfers onder de streep, met een nettoverlies van 101 miljoen euro. Dat verlies is wel kleiner dan de 356 miljoen euro die nog verloren werd in het tweede kwartaal van dit jaar, maar het derde kwartaal van 2019 werd wel positief afgesloten met een winst van 241 miljoen euro.